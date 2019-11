LIVE MN - Verso Milan-Lazio: Bennacer dal primo minuto, Krunic al posto di Kessiè

19.37 FORMAZIONI UFFICIALI - Milan (433): Donnarumma, Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez, Paquetà, Bennacer, Krunic, Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Lazio (352): Strakosha Bastos, Aceri, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile.

19.00 POCHI GOL - Tutte le quattro vittorie del Milan in questo campionato sono arrivate con un gol di scarto, di cui tre con il punteggio di 1-0.

18.30 BONAVENTURA TITOLARE - Ultim'ora di formazione per quanto riguarda i rossoneri: molto probabilmente Giacomo Bonaventura giocherà titolare nel 433 come mezzala destra. Fuori quindi Kessié.

18.00 L'ARBITRO - Il Milan ha vinto sette degli 11 precedenti in Serie A con Calvarese arbitro, completano due pareggi e due sconfitte.

17.47 PRECISIONE - Solamente il Verona (otto) ha colpito più legni della Lazio (sette) in questo campionato. Inoltre, solo il Torino (30.3%) ha una percentuale di cross su azione riusciti più alta della Lazio (30.1%) nelle prime 10 giornate di questa Serie A, mentre solo il Sassuolo (10.5%) ha registrato un valore più basso del Milan (14.7%).

17.30 MARCO PAROLO - Sono ben cinque le reti di Marco Parolo contro il Milan in Serie A, anche se non ne ha realizzata nessuna nei sei incroci più recenti contro i rossoneri: contro nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato. La miglior stagione dal punto di vista realizzativa per Parolo in Serie A è stata nel 2014/15, con 10 reti messe a segno, sotto la gestione di Stefano Pioli.

17.15 L'EX - Lucas Biglia ha giocato 109 incontri, segnando 13 gol, con la maglia della Lazio in Serie A (di cui 48 con sette reti sotto la guida di Stefano Pioli).

17.00 L'ULTIMA VITTORIA LAZIO - La Lazio ha vinto appena nove dei 76 precedenti in casa del Milan in Serie A (23 pareggi, 44 sconfitte), il più recente dei quali nel settembre 1989: 1-0 per un autogol di Paolo Maldini.

16.45 RETE INVIOLATA - Nelle ultime cinque partite giocate a San Siro tra Milan e Lazio, i rossoneri sono riusciti a tenere inviolata la propria volta solo due volte, lo scorso anno e nella stagione 2016/17.

16.30 PIOLI SFIDA IL SUO PASSATO - Dopo 392 giorni Stefano Pioli, attuale allenatore rossonero, ritrova la Lazio come avversaria, squadra con cui ha raggiunto i preliminari di Champions League. L'ultima volta da avversario è stata Lazio-Fiorentina, in cui i viola hanno perso 1-0 grazie alla rete di Ciro Immobile.

16.15 LAZIO VITTIMA PREFERITA DI KESSIÉ - Franck Kessié ha segnato tre gol contro la Lazio, incluse le sue prime due reti in Serie A, ovvero nella sua partita di esordio del 21 agosto 2016 in Atalanta - Lazio. L'ivoriano contro nessun'altra squadra ha segnato altrettanti gol nel massimo campionato italiano

16.00 DIFESE A CONFRONTO - La Lazio è la squadra che ha subito meno gol nei secondi tempi di questa Serie A (due): nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei 2019/20 ha fatto meglio (anche Wolfsburg e Leicester a quota due). Dall’altra parte, il Milan è la squadra che ha subito meno reti nel corso della prima mezzora di gioco in questa Serie A (uno: Pulgar, con la Fiorentina a settembre).

15.45 FORMA BIANCOCELESTE - La Lazio arriva da due successi consecutivi, contro Fiorentina e Torino: è da settembre 2018 che non riesce ad infilare tre vittorie di fila in Serie A (quattro in quel caso). Tuttavia la Lazio ha guadagnato sette punti nelle prime cinque gare esterne in questa stagione (2V, 1N, 2P): negli ultimi tre campionati di Serie A aveva sempre fatto meglio.

15.30 LAZIO DAVANTI AL MILAN... - In due delle precedenti tre trasferte di Serie A con il Milan, la Lazio è arrivata a questa sfida davanti ai rossoneri in classifica, perdendo però l’incontro. In aggiunta, con Simone Inzaghi in panchina la Lazio non è riuscita a segnare in cinque delle sette trasferte di campionato a San Siro, tra Inter e Milan

15.15 STATO DI FORMA - Il Milan ha mantenuto la porta inviolata dopo aver incassato almeno due gol in cinque delle precedenti sei gare in campionato - tre degli ultimi quattro successi rossoneri sono stati con il punteggio di 1-0 - e ha vinto cinque delle ultime otto gare casalinghe in Serie A (tra Gattuso, Giampaolo e Pioli), tuttavia nelle quattro più recenti ha ottenuto un solo successo (1N, 2P), contro la SPAL nel match più recente.

15.00 IMBATTIBILITA' MILAN - Il Milan è imbattuto da 29 incontri casalinghi (18V, 11N) contro la Lazio in Serie A (dal 1989); nella storia della Serie A, solo tre squadre hanno registrato una serie più lunga di incontri interni consecutivi senza sconfitte contro una singola avversaria: la Roma (30 v Atalanta e Bari), la Juventus (30 v Bari) e il Bologna (32 v Genoa).

14.45 TRADIZIONE - Inoltre è dal gennaio 1997 che la Lazio non mantiene la porta inviolata in una sfida di Serie A contro il Milan disputata nel girone d'andata.

14.30 RITORNATO - Mattia Caldara è stato convocato per la partita contro la Lazio di questa sera. L'ultima convocazione risale a Torino-Milan del 27 aprile della stagione scorsa, sotto la gestione Gattuso. L'auspicio dell'ambiente rossonero è che il calvario dell'ex difensore atalantino possa essere definitivamente superato.

14.15 I PRECEDENTI - Sono 152 i precedenti in Serie A tra Milan e Lazio: i rossoneri hanno ottenuto 65 successi, contro i 28 dei biancocelesti; completano 59 pareggi. La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A (59, come contro la Roma) – inoltre i biancocelesti hanno perso più partite solo contro la Juventus (81) che contro la squadra rossonera (65). La Lazio ha vinto solo due delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Milan: nel parziale sei successi rossoneri e cinque pareggi.

14.00 LA PROBABILE FORMAZIONE - La probabile formazione dei rossoneri è la seguente: G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Çalhanoglu. Con Suso non convocato a motivo di un problema muscolare, per la fascia destra più Castillejo che Rebic. Ballottaggio in cabina di regia, con Bennacer leggermente avanti rispetto a Biglia, altro grande ex di questa sfida, e Krunic favorito su Kessiè per un posto in mezzo al campo. Ancora fiducia a Krzysztof Piatek, al centro dell'attacco.

14.00 - Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla partita di questa sera, Milan-Lazio. I rossoneri di Pioli ospiteranno la squadra di Inzaghi in una sfida al proprio passato, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva sulla panchina del Diavolo. Il calcio d'inizio sarà a San Siro alle 20.45. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Milano.