LIVE MN - Verso Milan-Lazio, Kessie torna in regia. Rebic in vantaggio su Ibra

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA (4-2-3-1): Maignan; Theo, Tomori, Romagnoli, Calabria; Kessié, Tonali; Leao, Brahim Diaz, Florenzi; Rebic.

16.08 - La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A: 59 (67V, 30P); inoltre, i rossoneri hanno realizzato 247 gol contro i biancocelesti: soltanto contro la Fiorentina (253) hanno fatto meglio nel massimo campionato. A riportarlo è Opta.

15.52 - Il 3-0 incassato contro la Lazio alla trentatreesima giornata della scorsa stagione è l'ultimo ko in Serie A del Milan. Da allora i rossoneri hanno ottenuto sette risultati utili consecutivi in campionato, conquistando sei vittorie e pareggiando una sola volta.

15.37 - Questo pomeriggio a San Siro si affronteranno rispettivamente le squadre con al momento la miglior difesa e il miglior attacco del campionato. Il Milan è infatti, insieme alla Roma, la squadra ad aver subito meno gol nei primi due incontri (1). La Lazio invece con i nove gol messi a referto contro Empoli e Spezia ha il miglior attacco di Serie A, a pari merito con l'Inter che ha giocato una gara in più (9).

15.25 - Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3 per il match in programma questo pomeriggio con il Milan. Di seguito la probabile formazione. Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

15.05 - Quello di questo pomeriggio potrebbe essere il primo confronto di sempre fra Ciro Immobile e Zlatan Ibrahimovic, migliori marcatori di Lazio e Milan. Il centravanti italiano ha siglato 159 gol in Serie A contro i 147 del gigante di Malmo.

14.51 - L'ultimo precedente a San Siro fra Milan e Lazio risale al dicembre 2020. In quell'occasione i rossoneri passarono per 3-2 nel finale grazie alla rete messa a segno da Theo Hernandez.

14.37 - Il match in programma questo pomeriggio fra Milan e Lazio sarà il 157esimo della storia. I rossoneri nei 156 incontri precedenti hanno ottenuto 67 vittorie, subendo 30 sconfitte. I pareggi invece sono stati 59. A San Siro invece sarà la 79esima partita contro i rossoneri per i biancocelesti, che hanno vinto 10 partite in totale, subendo 45 sconfitte e pareggiando 23 volte.

14.27 - Nel corso della loro carriera, Stefano Pioli e Maurizio Sarri si sono affrontati 13 volte. L'ex tecnico del Napoli ha ottenuto sei vittorie, subendo quattro sconfitte. I pareggi invece sono stati tre.



14.04 - Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Milan-Lazio. L'arbitro veneto sarà assistito da Liberti e Galetto, mentre Zufferli sarà il quarto uomo. In sala Var invece presente Mazzoleni con Alassio. Di seguito la designazione completa:

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Liberti – Galetto

Iv: Zufferli

Var: Mazzoleni

Avar: Alassio

13.46 - Pioli questo pomeriggio dovrebbe confermare il solito 4-2-3-1. Maignan tra i pali, Calabria e Theo sulle fasce. Novità al centro della difesa, dove al fianco di Tomori dovrebbe giocare Romagnoli. Rientrerà presumibilmente tra i titolari Kessié, che in cabina di regia sarà affiancato dal confermatissimo Tonali. Sulla trequarti spazio per Brahim Diaz, con Leao a sinistra e Florenzi in vantaggio su Saelemaekers a destra. In attacco infine ballottaggio fra Rebic e Ibrahimovic. La probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Theo, Tomori, Romagnoli, Calabria; Kessié, Tonali; Leao, Brahim Diaz, Florenzi; Rebic.

13.37 - Di seguito i convocati di mister Stefano Pioli per la terza giornata di Serie A TIM 2021/2022 in programma a San Siro contro la Lazio.



PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.



DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.



Amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento alla sfida in programma questo pomeriggio alle 18 contro la Lazio.Qui troverete tutte le notizie del pre gara, con curiosità, aggiornamenti e formazioni ufficiali fino al fischio d'inizio del direttore di gara.