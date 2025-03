live mn Verso Milan-Lazio: ultima chiamata per la Champions. Joao Felix verso la panchina

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Jimenez Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Sottil, Chukwueze, Joao Felix, Abraham, Jovic, Camarda. All. Conceiçao.

17.30 - Walker torna a disposizione, ma da capire se avrà o meno con una condizione fisica che gli permetta di partire dall'inizio. Questa mattina Conceiçao ha provato sia l'inglese che Jimenez, così come al centro dell difesa ha provato anche Matteo Gabbia, riporta Sky Sport.

16.50 - In un campionato con più delusioni che soddisfazioni, il Milan può appigliarsi, per questo lungo rush finale in cui dovrà cercare di compiere una rimonta difficilissima sul quarto posto che vorrebbe dire Champions League, a un dato che potrebbe sembrare inatteso e quasi un paradosso per come sta andando la stagione del Diavolo fin qui. Il Milan è la miglior difesa casalinga della Serie A. I rossoneri a San Siro, nelle partite di campionato, hanno subito appena 9 gol in 13 gare: alla pari con il Napoli e una rete in meno rispetto alla Juventus. Tre segnature in meno anche rispetto a Torino, Roma e Bologna. Un dato su cui il Milan potrebbe e dovrebbe cercare di costruire in vista di questo finale di stagione caratterizzato da una missione quasi impossibile.

16.30 - La stragrande maggioranza delle speranze rossonere questa sera, nella sfida tra Milan e Lazio che alle 20.45 chiuderà la domenica di Serie A Enilive, sono riposte sulle spalle - o meglio nei piedi e nella testa - di Santiago Gimenez. Il Milan si affida al Bebote non solo perché è il centravanti su cui ha investito in inverno ma anche affidandosi un po' ai numeri. Può sembrare strano dirlo, visto che il messicano è arrivato da pochissimo in Italia, ma la Lazio è una delle sue vittime preferite. Con il Feyenoord, Gimenez negli ultimi anni tra Champions, Europa e Conference League ha incontrato diverse volte sia la Roma che la Lazio. I biancocelesti li conosce benissimo e ci ha giocato contro quattro partite. In questi precedenti, nonostante per gli olandesi non sia andata sempre benissimo, El Bebote ha sempre fatto malissimo. Il bottino complessivo in quattro gare è infatti di ben 5 gol contro la Lazio. I biancocelesti sono una delle vittime preferite: secondi solo al PEC Zwolle, a pari merito con Ajax, Excelsior e Toluca.

16.10 - Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera a San Siro contro il Milan:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.

15.45 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto

15.20 - L'atmosfera a San Siro questa sera non sarà delle migliori, visto che il tifo organizzato rossonero ha annunciato che ci sarà l'inizio di una contestazione. La Curva Sud entrerà allo stadio con 15 minuti di ritardo in segno di protesta. Clicca qui per leggere per intero il loro comunicato.

15.00 - Questa sera il Milan affronta la Lazio alle 20.45 a San Siro: partita valida per il 27° turno del campionato di Serie A e una delle ultime occasioni per il Diavolo per mantenere viva la fiammella della speranza Champions League. I rossoneri recuperano in extremis Kyle Walker ma comunque avranno ancora qualche giocatore indisponibile: i lungodegenti Florenzi, Loftus-Cheek e Emerson Royal. Nessun squalificato per i rossoneri ma c'è un diffidato che rischia con un giallo di saltare la gara di settimana prossima contro il Lecce: si tratta di Yunus Musah.

14.30 - Sergio Conceiçao recupera Kyle Walker: l'inglese, out da dopo la sfida contro il Feyenoord per un problema muscolare, è tornato a disposizione e questa sera sarà titolare.

Amici ed amiche di MilanNews.it, bentornati a tutti. Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao ospiterà a San Siro la Lazio di Baroni. La vittoria è l'unico risultato plausibile se si vogliono continuare ad alimentare le speranze, ormai flebili, legate al quarto posto, già calate drasticamente dopo gli scivoloni contro Torino e Bologna. Una vittoria permetterebbe al Diavolo di respirare in un momento di crisi totale. La stagione del Milan passerà definitivamente per la sfida di questa sera: in questa giornata ricca di tensione vi invitiamo a seguire tutte le ultime grazie al nostro live testuale.

