live mn Verso Milan-Lecce: turnover ridotto di Allegri, prima da titolare per Nkunku

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Terracciano; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez.

12.01 - Oltre a Luka Modric e a Christian Pulisic, stasera contro il Lecce, nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri potrebbe far riposare inizialmente anche Matteo Gabbia: al suo posto, al centro della difesa milanista, ci dovrebbe essere Koni De Winter. Rispetto alle ultime partite di campionato, ci sarà una novità anche sulla fascia sinistra dove Davide Bartesaghi sostituirà Pervis Estupinan.

11.30 - Mike Maignan sembrava pronto a tornare tra i pali e invece dopo l'allenamento di ieri si va verso la conferma di Pietro Terracciano in porta, con il francese che dovrebbe tornare in campo domenica contro il Napoli. Per la gara contro gli azzurri, Allegri spera di recuperare anche Rafael Leao, out da metà agosto per un problema muscolare al polpaccio rimediato contro il Bari

11.00 - In vista della gara contro i pugliesi, Max Allegri farà un po' di turnover, facendo riposare alcuni titolarissimi come Luka Modric e Christian Pulisic che saranno sostituiti rispettivamente da Samuele Ricci e Christopher Nkunku. Per quest'ultimo sarà la prima volta da titolare con la maglia del Milan e una grande occasione per mettersi in mostra. Il francese giocherà in attacco al fianco di Santiago Gimenez che spera di riuscire finalmente a segnare e a sbloccarsi. In mezzo al campo, al fianco dell'ex Torino, ci sarà sicuramente Adrien Rabiot, mentre per l'altro posto da mezzala sono in ballottaggio Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Novità anche a sinistra dove riposerà Pervis Estupinan e giocherà dal primo minuto Davide Bartesaghi. A destra, invece, confermato Alexis Saelemaekers. Ci sarà un cambio anche in difesa dove Koni De Winter dovrebbe giocare al posto di Matteo Gabbia (dovrebbero essere confermati invece Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic).

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Max Allegri in vista della sfida contro i pugliesi. Restate con noi!!!

