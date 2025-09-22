Allegri a Mediaset: "Domani Leao non ci sarà, da valutare per il Napoli. Nkunku potrebbe giocare dal 1'"

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Lecce in programma domani sera a San Siro, Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina in quanto dovrà scontare la seconda giornata di squalifica che aveva rimediato ai tempi della Juventus, ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset:

Sulla Coppa Italia: "Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio".

Su Nkunku: "Sta meglio, potrebbe anche partire dall'inizio. Domani è un'occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un'occasione per andare avanti e passare il turno".

Sul vivere la partita dalla tribuna: "La vivi in maniera diverso, vedere la partita dalla tribuna è diverso. Speriamo che sia l'ultima volta, perchè non posso permettermi di nuovo di stare in tribuna"

Sul rientro di Leao: "Domani assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli".

