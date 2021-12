LIVE MN - Verso Milan-Liverpool: Theo convocato, Ibra guiderà l'attacco rossonero

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

14.41 - Secondo Sky, ecco la probabile formazione del Liverpool per la sfida di stasera a San Siro contro il Milan: Alisson, Williams, Konatè, Van Dijk, Tsimikas, Morton, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Salah, Origi, Minamino.

14.04 - Oggi si giocherà Milan-Liverpool, ultima giornata del girone B e gara decisiva per i rossoneri che inseguono un passaggio del turno difficile ma non impossibile. Tra le fila degli uomini di mister Pioli ci sono due diffidati: Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In caso di passaggio del turno però la conta dei cartellini gialli non si azzererebbe, perché il regolamento della Champions League per diffide e squalifica recita che dalla fase a gironi in poi, un calciatore entra in diffida al secondo cartellino giallo e viene squalificato al terzo. Dopo i primi tre cartellini gialli, diffida e conseguente squalifica scatteranno automaticamente ad ogni ammonizione successiva (diffida alla quarta, squalifica alla quinta, diffida alla sesta, squalifica alla settima e così via). Il conteggio dei cartellini gialli non è azzerato al termine della fase a gironi, quindi in occasione degli ottavi e dei quarti di finale conteranno tutte le ammonizioni comminate precedentemente nell'arco del torneo.

13.20 - Come mostrato attraverso ad una grafica da Milan Tv, non è la prima volta che l'ultima giornata del girone di Champions League è decisiva per il passaggio del turno dei rossoneri. Sono tre i precedenti:

- 7 dicembre 1994, il Milan vince contro il Casino Salisburgo 1-0 e supera i gironi

- 3 novembre 1999, il Milan perde contro il Galatasaray 3-2 e viene eliminato

- 6 dicembre 2005, il Milan vince contro lo Schalke 3-2 e supera i gironi

12.47 - Questi i convocati di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Liverpool:

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Maldini.

11.40 - Con l’assenza di Leao, Pioli dovrà ridisegnare la trequarti. Come riporta Tuttosport, l'allenatore rossonero darà fondo alle ultime risorse prettamente offensive che gli sono rimaste: alle spalle di Ibrahimovic, infatti (Zlatan è l'unica punta presente rosa), giocheranno Messias, Brahim Diaz e Krunic con quest’ultimo che, a gara in corso, potrebbe anche tornare a fare il "centravanti" qualora Ibra necessitasse di un cambio.

10.30 - "Una notte da Ibra", titola il Corriere della Sera in vista del match di Champions contro il Liverpool. I rossoneri, dopo l'ennesimo stop in attacco (Leao si è aggiunto alla lista degli infortunati) sono aggrappati allo svedese, che in rosa non ha più un potenziale sostituto di ruolo. Zlatan, che stasera va a caccia del gol più vecchio in Champions, dovrà stringere i denti e fare da sé fino alla sosta.

10.11 - Al Milan, contro il Liverpool, servono gol e leadership in campo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’universo rossonero guarda ovviamente a Ibrahimovic, ancora a digiuno in Champions (l'ultimo gol risale al 6 aprile 2016). Segnasse questa sera, Zlatan farebbe cifra tonda (50) nel torneo e diventerebbe, a 40 anni, il più vecchio marcatore della principale competizione europea per club. I rossoneri, dunque, si aggrappano al loro fuoriclasse.

10.00 - È stata una vigilia tribolata, quella vissuta ieri da Stefano Pioli. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero ha dovuto incassare il colpo di un’altra assenza pesante contro il Liverpool, quella dell’attaccante Rafael Leao, fermato da una lieve lesione al bicipite femorale. Non solo: Theo Hernandez, alle prese con un forte raffreddore, non si è allenato con la squadra per evitare di complicare il suo stato di salute. Il francese, comunque, dovrebbe giocare contro i Reds.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti nella diretta testuale in vista del match di Champions League di stasera del Milan contro il Liverpool. Nella speranza di ricevere buone notizie dall'altra sfida del girone tra Porto e Atletico Madrid, i rossoneri dovranno battere a tutti i costi i Reds per continuare a sognare la qualificazione agli ottavi di finale. Restate con noi per non perdervi nemmeno un aggiornamento dai ritiri delle due squadre!!!