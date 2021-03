LIVE MN - Verso Milan-Manchester: Castillejo falso 9, c'è Kalulu a destra

La probabile formazione del Milan: G.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo.

13.16 - Non arrivano buone notizie da Milanello dove questa mattina alcuni giocatori acciaccati hanno fatto un provino in vista del match di stasera contro il Manchester United: purtroppo Romagnoli, Calabria, Rebic e Leao non saranno a disposizione di Pioli per la sfida contro i Red Devils.

13.15 - Nella lista dei convocati di Stefano Pioli non sono presenti nè Ante Rebic, nè Rafael Leao che quindi non saranno a disposizione per il match di stasera contro il Manchester United. Il centravanti titolare non sarà però nemmeno Zlatan Ibrahimovic, il quale, come ha spiegato anche ieri il tecnico rossonero in conferenza stampa, non ha i 90' minuti nelle gambe: a giocare al centro dell'attacco milanista sarà Samu Castillejo che agirà da falso 9 (in quella posizione era stato provato anche Brahim Diaz). Novità importante invece in difesa dove come terzino destro non giocherà Diogo Dalot, ma Pierre Kalulu.

13.14 - A sette giorni di distanza dall'andata a Old Trafford, Milan e Manchester United sono pronte a sfidarsi di nuovo. A San Siro, nel ritorno degli Ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 18 marzo alle 21.00, si deciderà la qualificazione. Questo l'elenco completo dei convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Tonin.

12.48 - Il dubbio è la presenza di Ibrahimovic dal primo minuto, stamattina il provino decisivo (anche per Rebic e Leao) ma le possibilità che Zlatan giochi dall'inizio si stanno riducendo.

12.03 - Dove vedere Milan-Manchester? La partita inizierà alle ore 21 e sarà visibile in chiaro su Tv8, oltre che su Sky, disponendo ovviamente di un abbonamento Sky Sport o Sky Calcio. Inoltre, è possibile seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Now Tv o Sky GO.

12.01 - Milan-Manchester, la squadra arbitrale del match:

Arbitro: Felix Brych (GER)

Assistenti: Mark Borsch (GER), Stefan Lupp (GER)

IV° Uomo: Christian Dingert (GER)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Sascha Stegemann (GER)

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Milan-Manchester United, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Si parte dall'1-1 dell'Old Trafford: in palio c'è un posto nei quarti di finale della competizione. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.