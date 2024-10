live mn Verso Milan-Napoli: arrivate le ufficiali. Out Leao e Pulisic

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Pulisic, Zeroli, Liberali, Leao, Camarda. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. All. Antonio Conte.

19.10 - Possibili novità di formazioni per il Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida col Napoli. Secondo Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 Pulisic dovrebbe avere l’inizio di uno stato inlfuenzale che potrebbe quindi portarlo in panchina, con la conseguente titolarità di Musah; in questo caso Loftus-Cheek andrebbe a giocare sulla trequarti. Leao sempre in panchina nonostante il possibile forfait dello statunitense.

18.52 - Il Milan ha vinto senza subire gol tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2022 e non fa meglio in campionato da una serie di quattro tra marzo e maggio 2014.

17.57 - Il Milan ha vinto solo una delle ultime nove sfide disputate nel girone d’andata contro il Napoli in Serie A (2N, 6P): 3-1 il 22 novembre 2020 (doppietta di Ibrahimovic e gol di Hauge per i rossoneri, Mertens per i partenopei).

16.50 - DOVE SEGUIRE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it

16.00 - In occasione della sua visita alla sede di via Aldo Rossi, l'ex numero 8 Frank Rijkaard è intervenuto sui canali ufficiali del club presentando la sfida di questa sera di San Siro fra Milan e Napoli: "E' sempre stata una partita speciale. All'epoca quando giocavamo noi il Milan era molto forte, ma anche il Napoli con giocatori come Careca, Maradona...Sono state belle sfide. Dunque spero che domani possiamo assistere ad una bella partita. Credo che sarà divertente, speriamo di poter fare tanti gol, però non sarà facile. Anche il Napoli ha una buona squadra, e per il Milan sarà una gara, una partita importante".

15.30 - Verso la gara di stasera, con il recupero di Sportiello si va svuotando l'infermeria di Milanello. Oltre ai lungodegenti Florenzi e Bennacer rimangono Jovic, Abraham e Matteo Gabbia che salteranno la sfida contro il Napoli insieme a Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, squalificati.

15.00 - I rossoneri di Fonseca e la porta inviolata. Infatti, Milan ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite di Serie A (tante quante nelle precedenti 14) e potrebbe non subire gol per due match consecutivi nel torneo per la prima volta dallo scorso marzo (contro Lazio ed Empoli).

14.30 - Una certezza chiamata Pulisic. L'americano ha preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime sette partite di campionato (cinque reti e tre assist), solo un giocatore del Milan è stato coinvolto in almeno una rete (tra gol e assist) in più presenze di fila in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05): Zlatan Ibrahimovic (10 tra l’ottobre e il dicembre 2010).

14.00 - Ci avviciniamo a Milan-Napoli, queste le statistiche dei rossoneri a San Siro contro il Napoli. Il Milan ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A contro il Napoli (1N, 1P), tanti successi quanti nelle 22 precedenti sfide contro i partenopei in campionato (3V, 8N, 11P).

13.40 - La squadra arbitrale:

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: BERTI - VECCHI

IV uomo: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

13.15 - Il popolo rossonero risponde presente per Milan-Napoli di questa sera, big match valido per la decima giornata di Serie A. A San Siro sono attesi circa 72mila spettatori, per uno stadio quasi sold out e che tornerà (finalmente) a tifare dal primo minuto, come confermato nella giornata di ieri dal comunicato pubblicato dalla stessa Curva Sud sui propri canali social.

12.45 - Per sostituire gli assenti Fonseca conferma Francesco Camarda che con l'assenza degli altri due centravanti e con l'impiego da titolare di Loftus a centrocampo al posto di Reijnders, è a tutti gli effetti il primo sostituto di Alvaro Morata e potrebbe anche risultare una risorsa a gara in corso. In panchina ci sarà anche lo stesso Kevin Zeroli che ha confermato la sua presenza pubblicando sui suoi profili social la grafica della partita: il capitano di Milan Futuro è reduce dalla miglior prestazione stagionale contro il Perugia, domenica.

12.20 - I rossoneri registrano per questa gara diverse assenze pesanti per i motivi più disparati. Non c'è Theo Hernandez e non c'è Tijjani Reijnders, entrambi assenti per squalifica. E poi non ci sono tre infortunati come Gabbia, Abraham e Jovic, oltre ai due lungodegenti Bennacer e Florenzi. Questo comporta delle scelte da parte di Fonseca che, da parte sua, non si fa troppi problemi e va verso l'esclusione per scelta tecnica anche di un altro titolarissimo sulla carta, Rafael Leao. Così oggi il Corriere dello Sport titola sulle scelte di Fonseca: "Leao in panchina, Loftus vicino a Fofana". Al posto del portoghese ci sarà una nuova chance per Noah Okafor. Accanto a Fofana invece prenderà posto Loftus che, lasciando scoperta la trequarti, farà slittare Pulisic al centro dietro Morata e Chukwueze verrà inserito a destra. Dietro è possibile che rimanga fuori anche Tomori: si prepara la coppia Thiaw-Pavlovic.

12.00 - A riposo nell'ultimo weekend di campionato per via del rinvio della partita di Bologna, il Diavolo affronterà i partenopei senza Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, che sconteranno proprio contro i partenopei la squalifica che si sarebbe dovuta estinguere nello scorso turno. Per questo motivo l'allenatore portoghese farà nuovamente affidamento su Terracciano e Loftus-Cheek, che non saranno però le uniche novità di formazione. Thiaw dovrebbe tornare titolare al centro della difesa, con uno tra Pavlovic e Tomori al suo fianco. Altra esclusione invece per Rafael Leao, che nel corso dell'allenamento di oggi non è stato provato da Paulo Fonseca nella formazione titolare. Al suo posto pronto Noah Okafor.

-------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questa sera alle 20.45 il Milan torna in campo dopo la pausa forzata dal rinvio della trasferta di Bologna nell'ultimo weekend di campionato. A San Siro arriva la capolista Napoli che al momento gode di otto punti di vantaggio sui rossoneri che, dunque, mirano ad accorciare la classifica il più possibile ed evitare al contrario che i campani fuggano. Primo turno infrasettimanale della stagione. Per rimanere sempre aggiornati da qui al fischio di inizio, MilanNews.it propone il consueto live testuale. Restate con noi!