Le pagelle di Milan Futuro: mai visto Zeroli così in questa stagione. Coubis non fa passare nulla

vedi letture

Raveyre 6.5 - Il Perugia non si fa vivo se non dopo lo 0-2, poi spinge e lo impegna in un paio di occasioni nel primo tempo, trovandolo reattivo in situazioni non propriamente facili.

Magni 7 - È un trattore sulla destra, con licenza anche di accentrarsi. Ala aggiunta, sforna alcuni traversoni che con una mira migliore i compagni di squadra potrebbero tradurre in rete. Affidabile anche dietro. Dal 52' D'Alessio 6 - Ordinaria amministrazione per lui.

Zukic 6.5 - Lo sloveno migliora rispetto all'ultima prova, forma con Coubis una buona cerniera centrale e concede pochi spazi.

Coubis 7 - Un'incertezza in fase d'appoggio rischia di costare caro ma è sostanzialmente l'unico neo di una prova di livello, dove fa valere il suo fisico e si fa apprezzare anche per qualche intervento non facile.

Bartesaghi 6 - Ricollocato come terzino sinistro, spinge meno di Magni ma è comunque efficace. Tenta la gioia personale nell'azione che porta allo 0-2, arrivato grazie a una magia di Zeroli. Dal 68' Omoregbe 6 - Qualche buona accelerata.

Zeroli 8 - Mai visto così in questa stagione. È semplicemente ovunque, che sia trequarti o a ripiegare dietro recuperando palloni o addirittura murare le conclusioni avversarie. Decide di fare da solo e si costruisce la punizione che Alesi trasforma, poi si inventa il gol dei sogni, in rovesciata, ammutolendo il "Curi". Chapeau.

Malaspina 6 - Equilibrio e intelligenza tattica, si nota decisamente meno del compagno di mediana ma la sua presenza è importantissima. E non sbaglia nessun pallone.

Fall 6 - Jolly dalla trequarti in su di Bonera, è meno in vista rispetto ad altre partite ma si fa apprezzare per lo spirito di sacrificio.

Liberali 6 - È la sua grande occasione, dopo la panchina contro il Legnago e i 10 minuti scarsi contro la Pianese. Ha buoni spunti e voglia, forse è un po' leggero ma la qualità è fuori discussione. Dal 68' Hodzic 6 - Entra con la partita in pugno, gestisce bene palla.

Alesi 6.5 - Prima da titolare per il classe 2004, impiegato sulla sinistra al posto dell'infortunato Chaka Traoré. Si presenta con un bel destro che sblocca la partita. Dal 52' Vos 6 - Si rivede in campo dopo un mese, si accende nell'ultimo quarto d'ora avendo anche l'occasione per calare il tris.

Longo 6 - Gioca molti pallone spalle alla porta ed è bravo a fare salire la squadra. Diverso il discorso quando c'è da sfruttare la profondità e andare a concludere.

Allenatore Daniele Bonera 7 - Si contavano almeno dieci assenti tra infortunati, squalificati e chiamati da Fonseca. Eppure il Milan visto al "Curi" è probabilmente il migliore di questa stagione, perché al di là della vittoria gioca con coraggio, con la testa libera probabilmente di chi ha meno da perdere. Funzionano tutti i reparti ed è da questo pomeriggio che si riparte.