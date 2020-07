LIVE MN - Verso Milan-Parma: le formazioni ufficiali. Stasera 100^ in rossonero per Ibra

18.15 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Parma:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disp: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Bennacer, Brescianini, Krunić, Olzer, Colombo, Maldini, Rebić.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa.

A disp: Colombi, Radu, Laurini, Dermaku, Pezzella, Regini, Barillà, Hernani Jr, Caprari, Inglese, Karamoh, Sprocati, Siligardi.

18.00 - Il pullman del Milan è arrivato in questi minuti a San Siro. I rossoneri saranno impegnati contro il Parma alle 19:30, importante sfida per la formazione di Pioli. Guarda le foto di MilanNews.it:

17.50 - Tra i difensori di questo campionato Alessio Romagnoli, capitano del Milan e stakanovista della Serie A, è quello che finora ha effettuato più passaggi (1910).

17.40 - In occasione dell'AC Milan Business Forum, l'ad rossonero Ivan Gazidis ha parlato così degli obiettivi del futuro: "Abbiamo trascorso momenti difficili dovuti alla pandemia e al lockdown ma adesso ci siamo scoperti più forti, grazie a passione, consapevolezza e sacrificio. Stiamo lavorando per fare dei cambiamenti al modello di business del Club orientandoci verso la sostenibilità economica. AC Milan punta ad un modello virtuoso di business dove i ricavi dello stadio, dell'area sponsorship e delle altre aree commerciali verranno investiti nel miglioramento della performance dell’area sportiva. Il nostro obiettivo è quello di riportare il Milan ai livelli più alti del calcio europeo".

17.36 - Questa sera il Milan affronterà il Parma a San Siro in una gara valida per il 33° turno della Serie A. Tra le file dei rossoneri ci sono cinque giocatori diffidati: Romagnoli, Musacchio (out per tutta la stagione), Theo Hernandez, Bennacer e Rebic.

17.24 - A poche ore da Milan-Parma sembra ormai certo che Lucas Biglia verrà schierato da mister Pioli nella formazione titolare dei rossoneri. Se davvero l'argentino dovesse scendere in campo dall'inizio per lui sarebbe la settima volta in questa stagione, con l'ultima che risale al 23 novembre in occasione della sfida contro il Napoli, poi terminata 1-1.

16.45 - Nel 2020, con Simon Kjaer in campo, il Milan ha vinto il 78% delle partite in Serie A (7/9), senza il difensore danese la % di successi dei rossoneri scende al 17% (1/6).

15.48 - Questi i convocati di D'Aversa per la gara di oggi contro il Milan:

Portieri: Colombi, Radu, Sepe.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kulusevski, Kurtic.

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh, Sprocati, Siligardi.

15.12 - L'attaccante del Milan Ante Rebic ha disputato la sua prima gara in Serie A nel mese di settembre 2013 contro il Parma, con la maglia della Fiorentina.

14.48 - Sono 51 i precedenti tra Milan e Parma in A: per i padroni di casa 27 successi, 13 pareggi e 11 sconfitte. All'andata la gara finì 1-0 grazie al gol di Theo Hernandez.

13.48 - Stefano Pioli ha provato questa formazione stamattina a Milanello in vista del match contro il Parma: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. Due ballottaggi ancora aperti: Conti-Calabria e Leao-Rebic.

13.30 - Questa la probabile formazione rossonera per stasera: (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

13.26 - Juraj Kucka, centrocampista del Parma, non sarà in campo questa sera a San Siro contro il Milan: l'ex giocatore rossonero non è infatti stato convocato da D'Aversa in quanto infortunato. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport in edicola questa mattina.

13.20 - In vista del match di questa sera contro il Parma a San Siro, secondo quanto riportato da Sky Sport, rimane ancora aperto il ballottaggio tra Davide Calabria e Andrea Conti, con il secondo favorito sul primo.

12.49 - Questa sera a San Siro contro il Milan, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, avrà a disposizione per la prima volta dopo sei mesi entrambi i suoi centravanti, cioè Cornelius e Inglese: secondo l'edizione odierna di Tuttosport, non è da escludere una staffetta tra i due.

12.40 - Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera contro il Parma, non è presente Lucas Paquetà: il brasiliano sarà costretto a saltare il match di stasera contro la formazione di D'Aversa a causa di un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

12.37 - Questa sera contro il Parma, Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto al centro del tridente rossonero, taglierà un traguardo molto importante: l'attaccante svedese giocherà infatti la sua 100^ partita con la maglia del Milan.

12.32 - Mister Pioli ha diramato la lista dei rossoneri convocati per per Milan-Parma, gara valida per la della 33° giornata di Serie A in programma quest'oggi alle 19.30. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

12.25 -Il Parma, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe scendere in campo questa sera a San Siro contro il Milan con questa formazione:

(4-3-3) Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

11.36 - L'edizione odierna de La Stampa titola così questa mattina: "Pioli vuole godersi il Milan". Nonostante un destino già segnato, il tecnico rossonero non molla e vuole togliersi le ultime soddisfazioni in rossonero in questo finale di campionato, nella speranza di riportare il Diavolo in Europa.

11.24 - Nelle prove di formazione di ieri a Milanello in vista del match di stasera contro il Parma, Stefano Pioli ha provato diverse soluzioni: in particolare, per quanto riguarda il centrocampo, il tecnico rossonero ha alternato Kessie e Krunic al fianco di Bennacer. Lo riferisce Tuttosport.

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Milan-Parma: la redazione di Milannews.it vi farà compagnia aggiornandovi su tutte le ultime novità che arrivano dai ritiri delle due squadre. Restate con noi!!!