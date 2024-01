live mn - Verso Milan-Roma, Theo torna al suo posto: Gabbia e Adli dal 1'

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic.

13.27- Il Milan è pronto ad ospitare i giallorossi, questa sera alle 20:45 in un San Siro sold-out. Un breve focus sui numeri di Olivier Giroud contro la Roma. Infatti per il bomber francese, 2 gol in 5 partite contro i ragazzi di Mourinho (Milan-Roma 3-1 2021\22 e Roma-Milan 1-2 2023\24).

12.00 - Novità in difesa, con Theo Hernandez che, tamponata l'emergenza centrali, torna a giocare da terzino sinistro. Come centrali ci sono Gabbia e Kjaer, mentre l'ottimo Simic partirà ancora dalla panchina. A centrocampo niente Musah, ancora spazio ad Adli: il francese completa il terzetto insieme a Reijnders e Loftus-Cheek, con l'inglese che come di consueto dovrebbe agire da centrocampista offensivo. Attacco titolarissimo: Leao, Giroud e Pulisic. C'è un recupero importante, quello di Okafor: lo svizzero parte dalla panchina pronto a dare una mano da subentrante. Non recupera invece Florenzi, ancora affaticato.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Giornata importantissima per il Milan che questa sera alle 20.45 ospiterà a San Siro la Roma per al ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Entrambe le squadre sono reduci dalla delusione cocente per l'eliminazione in Coppa Italia maturata in settimana ed entrambe le squadre hanno due allenatori messi in discussione. In palio c'è un posto Champions: se i rossoneri vincono consolidano il terzo posto, se vince la Roma la classifica si accorcia. MilanNews.it vi accompagnerà, come di consueto, con il live pre partita che vi permetterà di rimanere aggiornati minuto per minuto nell'avvicinamento alla sfida. Restate con noi!