VIDEO MN - Il pullman del Milan è arrivato a San Siro: alle 20.45 il big match con la Roma

Il Milan si appresta a sfidare la Roma questa sera a San Siro alle ore 20.45. La partita, che segna l'inizio del girone di ritorno, è cruciale sia per il futuro dei due allenatori Pioli e Mourinho che per la classifica delle sue squadre che lottano l'una contro l'altra per un posto nella prossima Champions League.

Come testimonia il video degli inviati di MilanNews.it a San Siro, il pullman del Milan è arrivato in questi istanti allo stadio, come sempre accolto da due ali di tifosi che anche oggi hanno risposto presente con l'ennesimo sold out stagionale.