live mn Verso Milan-Roma: uscite le ufficiali, tutto confermato nella squadra rossonera

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Roma:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Théo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Joao Costa, Angelino. All. Daniele De Rossi.

19.23 - In vista della sfida di questa sera contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di Europa League, il pullman con a bordo il Milan è appena arrivato allo stadio di San Siro. La squadra rossonera è stata accolto dal grande entusiasmo dei tifosi milanisti che hanno riservato applausi e cori per i giocatori del Diavolo.

18.46 - Sono quattro i giocatori del Milan diffidati: Maignan, Calabria, Musah e Leao. Nella Roma, invece, sono a rischio squalifica Cristante, Paredes e Spinazzola.

18.02 - Di seguito la designazione arbitrale completa per la sfida tra Milan e Roma:

Arbitro

Clément Turpin FRA

Assistenti

Nicolas Danos FRA

Erwan Finjean FRA

Quarto uomo

Ruddy Buquet FRA

Video Assistant Referee

Jérôme Brisard FRA

Assistente Video Assistant Referee

Willy Delajod FRA

17.29 - Giornata intensa per il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Da stamattina a Milano il numero uno di Redbird ha avuto una serie di riunioni con i suoi collaboratori e con la presenza costante dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. Dopo la visita questa mattina nel ritiro della squadra all’hotel Melia, dove ha incontrato l’ambasciatore Usa in Italia Jack Markell, e il console Usa a Milano Douglass Benning, Cardinale ha pranzato con Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di Redbird.Sono state fatte diverse riunioni con i responsabili di tutte le attività del Milan. Un approfondimento a 360 gradi. Si è parlato anche della questione stadio e San Donato resta il piano A. Stasera l’uomo d’affari amaricano sarà allo stadio per Milan-Roma, accanto a lui tutta la dirigenza rossonera e Ibrahimovic.

16.45 - Come sempre accade prima di una gara europea, le dirigenze delle due squadre, insieme ad una delegazione della UEFA, si incontrano nel consueto pranzo UEFA qualche ora prima de fischio d'inizio della partita. Anche le delegazioni di Milan e Roma si sono ritrovare oggi in un noto ristorante nel centro di Milano in vista della sfida di questa sera valida per l'andata dei quarti di Europa League. Il Milan, attraverso il proprio profilo ufficiale su X, ha pubblicato una foto delle due delegazioni che hanno partecipato al pranzo UEFA: CLICCA QUI per vederla!

15.40 - L’Assessore allo Sport di Milano Martina Riva è stata intervistata da Sky Sport 24 in vista della sfida di Europa League di questa sera tra Milan e Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Un momento positivo per la città di Milan per quanto riguarda lo sport: “Grande orgoglio in una strada verso “Milano-Cortina 2026” che stiamo intraprendendo ogni giorno con più energia, con Milan ed Inter che ovviamente fanno una grande parte ma anche con l’Olimpia, con Power Volley, con Vero Volley abbiamo tante realtà e tante squadre che ogni giorno riempiono la nostra città di tante emozioni sportive”.

Come stai vivendo l’attesa per la sfida di questa sera? “Da tifosa (del Milan, ndr) c’è grande tensione, da Assessore della città di Milano non c’è solo Milan-Roma, c’è il G7 in corso nella nostra città, c’è la preparazione del Salone del Mobile. Siamo una città che si fa trovare pronta per i grandi eventi, che cerca di includere tutti e di non deludere nessuno in fatto di efficienza”.

Pronostico per stasera o c’è della scaramanzia? “Vince facile, facile, facile la Roma (ride, ndr). Siamo pronti ad accogliere i tifosi con grande gioia”.

Nel momento del sorteggio con la Roma come hai reagito? “Ho detto bene perché è sempre bene, ogni sorteggio porta ad impegnarsi un po’ di più. Andrò ovviamente a Roma, penso che tra squadre italiane sia sempre divertente per gli amici al bar, per chi si guarda una partita insieme. Poi ovviamente si tifa per le italiane comunque andrà”.

15.00 - In vista della sfida di Europa League contro il Milan, il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

La sua visione di gioco e la considerazione dell’avversario: “Nel calcio di adesso l’analisi degli avversari è fondamentale. Magari lo era anche prima ma adesso con i mezzi che abbiamo e i tantissimi collaboratori riusciamo a conoscere tutto degli avversari e ovviamente anche gli avversari sanno tutti di noi. Se non sai chi hai di fronte anche la strategia di gara che vuoi impostare con i tuoi giocatori non ha senso. Anche solo l’aspetto fisico degli avversari ti obbliga a schierare la squadra in una certa maniera o in un’altra”.

La sua analisi sul percorso di Pioli: “Lo stimo tantissimo, a parte che sono un curioso ed un appassionato, è un lavoro che ho sempre sognato di fare perché ho mio padre che lo fa da tantissimo. Lui l’ho incontrato col Chievo e giocava in una maniera più speculativa. Poi al Bologna giocava un po’ di più a calcio, alla Lazio ancora di più, all’Inter ancora di più fino ad arrivare poi al Milan dove ha vinto uno scudetto giocando meglio di tutti e facendo un gioco molto moderno, portando tantissimi giocatori ad attaccare nella metà campo offensiva. Non posso che stimarlo. Lo stimo anche come persona. Abbiamo avuto modo di confrontarci anche in un periodo non bello, quando abbiamo avuto la perdita comune di Davide (Astori, ndr), un suo giocatore e come un fratello per me. Quindi questo ci ha avvicinato purtroppo e lo stimo moltissimo”.

Quanto è intrigante avere una coppia come Lukaku-Dybala in avanti? “Vanno guidati e allenati, stimolati tantissimo. Devono essere consapevoli che possono darci sempre tantissimo, il massimo di quello che hanno. Calcisticamente vanno gestiti in modo diversi. Noi abbiamo bisogno che Dybala sia libero, che possa muoversi su tutto il fronte offensivo per creare superiorità. Dobbiamo avere tanti giocatori tra le linee che raccolgano e possano poi mandarlo in profondità per sprigionare la sua tecnica incredibile”.

14.30 - In occasione della sfida di questa sera di Europa League tra Milan e Roma, l'ATM (Azienda dei Trasporti Milanesi) ha garantito un servizio più lungo del solito, almeno per quanto riguarda la linea 5 della metropolitana ovvero quella che fa capolinea allo stadio di San Siro. Questo il messaggio di servizio: "Dal pomeriggio le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito, con gruppi di tifosi in viaggio dal centro verso lo stadio. Pianificate per tempo i vostri spostamenti e considerate possibili maggiori tempi di percorrenza.

M1 e M5 chiudono più tardi. Gli ultimi treni di M1 partono alle 00:55 circa da Lotto per Sesto. Gli ultimi treni di M5 partono da San Siro Stadio e da Bignami alle 00:30. Chiudono al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Rho.

Per raggiungere lo stadio scendete a San Siro Stadio sulla M5 oppure a Lotto sulla M1. Un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano (aperto fino all’1:30) e lo stadio".

14.15 - Mancano sempre meno ore a Milan-Roma, la sfida d'andata dei quarti di finale di Europa League. È il secondo derby italiano ai quarti in due anni per i rossoneri, che l'anno scorso in Champions affrontarono il Napoli e addirittura in semifinale l'Inter. Tra il Milan e i giallorossi è anche guerra di ricavi: Calcio & Finanza li ha delineati basandosi sui dati di bilancio della scorsa stagione.

Dallo studio emerge che è il Milan ad avere i ricavi più alti per quanto riguarda match day (72,3 milioni contro 49,2), commerciali (127,2 a 48,5) e diritti tv (174,9 contro 109,3). La Roma recupera nella gestione calciatori (56,1 a 6,5) ma nel complesso è il Milan ad avere ricavi maggiori, con 404 milioni totali contro 277.

13.30 - Da oggi e per tre giorni Milano sarà una città blindata dai serrati controlli delle forze dell'ordine. Ha, infatti, preso il via la riunione dei ministri delle Infrastrutture e dei trasporti del G7, a Palazzo Reale. In città ci saranno perciò le delegazioni dei ministeri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, oltre all'Unione Europea, rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti. Lo riporta Sky TG 24.

Stasera per Milan-Roma, apprende la redazione di MilanNews.it, saranno presenti a San Siro come ospiti di Cardinale l'ambasciatore americano Jack Markell e il console americano Douglass Benning, assieme ai ministri dei trasporti del G7 presenti a Milano organizzato dal ministro Salvini.

13.20 - L'AD del Milan Giorgio Furlani, in occasione del pranzo UEFA con la dirigenza della Roma, ha parlato ai microfoni di MilanNews. Le sue dichiarazioni.

Un derby italiano, un’emozione: “Sono sempre emozionato per le partite in Europa, anche quelle contro le italiane”.

Stamattina l’incontro con Cardinale: “Gerry ci tiene molto alla squadra. Per le partite importanti quando può esserci, c’è”.

Pioli ha detto che questo è un momento cruciale per le valutazioni future: “Ad aprile le partite iniziano ad essere tutte molto importanti. Siamo in un buon momento, speriamo di continuare”.

Le valutazioni dipenderanno da questo finale di stagione? “Eeeh, solite domande…”.

Cos’è successo, cosa ha riportato la squadra ad avere questo rendimento? “Sono tornati quasi tutti dagli infortuni. Abbiamo trovato i meccanismi giusti. Ma queste domande sportive fatele sempre a Geoffrey, a Zlatan o al Mister”.

L’importanza della vicinanza di Ibrahimovic per queste partite: “È sempre importante avere Zlatan. Lo dico sempre porta tante cose, è stato un grande campione sul campione sul campo e sta facendo vedere che è un grande campione anche da dirigente”.

12.35 - Mattinata impegnata per Gerry Cardinale, che insieme a Giorgio Furlani ha ricevuto all’Hotel Melia l’ambasciatore americano Jack Markell e il console americano Douglass Benning che hanno incontrato Pulisic e Musah nel ritiro della squadra. Stasera saranno tutti presenti a San Siro come ospiti di Cardinale, assieme ai ministri del G7 presenti a Milano organizzato dal ministro Salvini.

12.30 - Confermatissimo il 4-2-3-1, stavolta con il centrocampista offensivo al centro della trequarti. Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Gabbia al centro della difesa in attesa che si risolva il ballottaggio tra Thiaw e Kjaer. Pioli ha recuperato il giocatore tedesco, in gruppo anche nell'allenamento odierno dopo essere tornato ieri a lavorare con la squadra: attualmente il tedesco è avanti nel ballottaggio con Kjaer. A centrocampo Reijnders e Bennacer sono in vantaggio sia su Musah che su Adli, davanti praticamente scontato il consueto poker formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

------------------------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! E' arrivato l'11 aprile e questa sera si giocherà l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Un doppio confronto - che si esaurirà con il ritorno fra una settimana all'Olimpico - che dirà tanto sugli esiti e sulle valutazioni finali delle stagioni di rossoneri e giallorossi. Una partita che può dire anche moltissimo sul futuro degli allenatori Pioli e De Rossi. Per seguire l'avvicinamento alla sfida, ora dopo ora, MilanNews.it vi propone il consueto live testuale con cui poter rimanere sempre aggiornati. Restate con noi!