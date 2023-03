LIVE MN - Verso Milan-Salernitana: Bennacer titolare. Panchina per Tonali

13.46 - Il Milan ha vinto cinque delle sette sfide contro la Salernitana in Serie A TIM (1N, 1P), segnando in ciascuna partita sempre almeno due gol (16 in totale) e San Siro per i granata sembra essere tabù: dall’inizio dello scorso campionato, la Salernitana ha perso tutte le tre gare disputate al Meazza, con un punteggio complessivo di 9-0; in nessuno stadio i granata hanno subito più gol in trasferta nel periodo (nove anche al Gewiss Stadium).

14.03 - Ecco la squadra arbitrale designata per Milan-Salernitana, match valido per la 26^ giornata di Serie A in programma lunedì alle 20.45 a San Siro:

14.24 - Non c'è una maglia da titolare per Zlatan Ibrahimovic nel Milan-Salernitana in programma lunedì alle 20.45. A confermarlo è direttamente il mister dei rossoneri, Stefano Pioli: "Domani no, ma presto sì". "Zlatan sta migliorando - ha spiegato Pioli - perché si sta allenando con maggior continuità. E già domani sarà pronto ad aiutarci", subentrando dalla panchina. (ANSA).

16.52 - Vi aspettiamo in diretta su Twitch! Alle 17 il consueto appuntamento del lunedì con la redazione di MilanNews.it che oggi vi accompagnerà all'avvicinamento alla partita di questa sera contro la Salernitana con tutte le ultime da San Siro in arrivo direttamente dai nostri inviati sul campo. Seguiteci QUI .

17.17 - Questa sera alle 20:45 il Milan torna in campo in Serie A, a San Siro, contro la Salernitana di Paulo Sousa. Quattro i giocatori a rischio diffida tra le fila dei rossoneri. Diffidati: Calabria, Kjaer, Giroud, Rebic. Questi giocatori dovranno stare attenti ai cartellini se non vorranno saltare la trasferta di Udine di sabato prossimo.

19.00 - Come riportato nella giornata di ieri da MilanNews.it (QUI), questa sera San Siro si veste a festa come ormai consuetudine quando gioca il Milan. Infatti, nonostante lo scomodo posticipo di lunedì, saranno presenti questa sera per la partita contro la Salernitana circa 72.000 spettatori. Si tratta della quindicesima volta in stagione, su diciotto partite giocate in casa fin qui.

19.13 - Manca pochissimo a Milan-Salernitana, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A in programma alle 20.45 a San Siro. Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, il pullman del rossoneri è appena arrivato allo stadio dove affronterà i campani.

13.22 - Ex della sfida Krzysztof Piatek che ha collezionato 36 presenze e 13 gol con il Milan in Serie A TIM tra gennaio 2019 e gennaio 2020; l’attaccante della Salernitana sta vivendo il suo più lungo stop realizzativo da quando milita nei Big-5 campionati europei (2018/19): 12 presenze di fila a secco.

13.00 - Milan-Salernitana, sfida valida perla 26esima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e su Zona DAZN (canale in onda su SkySport), in streaming DAZN, Sky Go e NOW e in live testuale su MilanNews.it.

12.35 - Theo Hernández ha realizzato 21 gol in Serie A TIM da quando veste la maglia del Milan (2019/20): dalla sua prima rete in rossonero contro il Genoa nell’ottobre 2019, il terzino francese è il difensore dei maggiori cinque campionati europei con più marcature all’attivo.

11.54 - Questa il probabile undici iniziale della Salernitana: (3-4-2-1) Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

11.42 - Rafael Leao, che stasera contro la Salernitana giocherà dal primo minuto, è alla ricerca di un gol che manca ormai da ben nove partite tra campionato e Champions League: l'ultima rete segnata dall'attaccante portoghese del Milan risale infatti allo scorso 14 gennaio contro il Lecce.

11.31 - Stasera contro la Salernitana a San Siro, Stefano Pioli non farà turnover come si pensava nei giorni scorsi, ma confermerà quasi in blocco la formazione scesa in campo mercoledì in Champions League in casa del Tottenham. L'unica novità sarà sulla fascia destra dove Alexis Saelemaekers prenderà il posto dell'infortunato Junior Messias (out un mese per un problema muscolare).

11.21 - Negli ultimi giorni, Simon Kjaer e Ismael Bennacer sembravano destinati a tornare titolari contro la Salernitana e invece stasera Stefano Pioli dovrebbe confermare la formazione scesa in campo mercoledì a Londra contro il Tottenham, con una sola novità, cioè Alexis Saelemaekers al posto dell'infortunato Messias. Il danese e l'algerino partiranno ancora dalla panchina: in difesa spazio ancora al trio composto da Kalulu, Thiaw e Tomori, mentre in mezzo al campo giocheranno nuovamente Tonali e Krunic.

11.10 - I tifosi rossoneri stanno dimostrando un attaccamento incredibile al Milan di Stefano Pioli. A testimoniarlo è il dato delle presenze a San Siro in questa stagione: stasera contro la Salernitana, per la 15^ volta su 18 partite in casa verrà sfondato il tetto dei 70 mila spettatori (la media è superiore ai 72 mila spettatori).

10.42 - Niente turnover per Stefano Pioli che confermerà lo stesso undici sceso in campo contro il Tottenham, con una sola novità, vale a dire Saelemaekers al posto dell'infortunato Messias.

10.30 - Ibrahimovic scalpita e chi lo vede tutti i giorni a Milanello parla di un ragazzo che dimostra una fame senza eguali. Dopo i 16' contro l'Atalanta e i 24' contro la Fiorentina, stasera lo svedese è destinato ad aumentare ulteriormente il suo minutaggio. Dopo una settimana di buoni allenamenti, Zlatan sperava in una maglia da titolare, ma per Pioli non è ancora pronto per giocare dal primo minuto e così partirà dalla panchina.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Salernitana, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Grazie al nostro consueto live testuale, vi aggiorneremo su tutte le ultime novità che arrivaranno dal ritiro dei rossoneri. Restate con noi!!!