LIVE MN - Verso Milan-Sparta Praga: cinque cambi di formazione. Ibrahimovic titolare

12.30 L'ARBITRO - Di seguito le designazioni complete:

Milan-Sparta Praga (ore 18:55)

Arbitro: Halis Ozkahya (TUR)

Assistenti: Kerem Ersoy (TUR) - Çem Satman (TUR)

IV: Alper Ulusoy (TUR)

12.00 PROBABILE FORMAZIONE - Questa sera contro lo Sparta Praga, Stefano Pioli starebbe pensando a cinque novità di formazione rispetto alla sfida con la Roma: rispetto alla gara i giallorossi, il tecnico milanista starebbe infatti pensando di inserire dal primo minuto Dalot, Tonali, Castillejo, Diaz e Krunic al posto, rispettivamente, di Hernandez, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu e Leao.

Di seguito la probabile formazione:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Diaz; Ibrahimovic.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti nel live testuale che vi fornirà tutti gli aggiornamenti in vista della seconda giornata del girone di Europa League: la sfida tra Milan e Sparta Praga, sfida importante e insidiosa per la squadra di Stefano Pioli. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!