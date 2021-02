LIVE MN - Verso Milan-Stella Rossa, le formazioni uffciali: Theo in panchina, gioca Dalot

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Stella Rossa:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot, Meite, Kessie, Castillejo, Krunic, Calhanoglu, Leao. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Rebic, Ibrahimovic. All.: Pioli.

STELLA ROSSA: Borjan, Pankov, Degenev, Sanogo, Gobeljic, Srnic, Kanga, Gajic, Ivanic, Ben Nabouhane, Falcinelli. A disp.: Popovic, Copic, Pavkov, KAtai, FAlco, Pretroci, Nicolic, Gavric, Vukanovic, Krstovic. All.: Stankovic.

18.26 - DOMANI I SORTEGGI DEGLI OTTAVI - Quest'oggi si giocheranno tutte le gare di ritorno dei sedicesimi di Europa League e quindi si conosceranno i nomi di tutte le squadre qualificate al turno successivo. Il sorteggio degli ottavi verrà effettuato a Nyon (Svizzera) presso la Casa del Calcio Europeo nella giornata di venerdì alle ore 13. Non ci saranno teste di serie e saranno ammessi confronti anche tra squadre della stessa nazione. Queste le date degli ottavi di Europa League: andata 11 marzo, ritorno 18 marzo.

17.46 - IL PIU' PRESENTE - Samu Castillejo è il giocatore del Milan rimasto in campo per più minuti in questa Europa League (574 esclusi preliminari): per lui sette presenze finora in questa edizione. Ne ha collezionate di più solo nel 2015/16, quando il suo Villarreal venne eliminato dal Liverpool in semifinale.

17.02 - PRECEDENTI - Il Milan ha sempre trovato il gol in cinque precedenti contro la Stella Rossa, tenendo una sola volta la porta inviolata: in casa nell'agosto 2006.

16.25 - MILAN A SAN SIRO - I rossoneri hanno vinto due delle tre gare giocate a San Siro in questa stagione di UEFA Europa League, battendo Sparta Praga e Celtic. L'unica sconfitta è arrivata contro il Lille.

15.30 - QUANTI IMPEGNI - Guardando a dati e statistiche della stagione rossonera, si può sottolineare un dato importante che riguarda i tanti impegni affrontati dai rossoneri. Secondo quanto sottolineato da Tuttosport, il Milan in 161 giorni ha dovuto affrontare 36 partite, compresa quella di stasera. In media,quindi, una partita ogni 4,4 giorni che spiega anche il naturale momento di flessione della squadra di Pioli.

15.00 - L'ARBITRO - La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per il ritorno dei 16esimi di finale di Europa League. Stella Rossa-Milan. La gara sarà diretta dallo spagnolo Jesús Gil Manzano.

14.30 - IL PROBABILE 11 DEGLI AVVERSARI - Ecco la probabile formazione della Stella Rossa che Stankovic potrebbe schierare nella sfida con il Milan. Borjan in porta, difesa a tre composta da Pankov, Degenev e Vukanovic; A centrocampo il quartetto formato da Gobeljic, Petric, Kanga e Gavric, in attacco Ivanic a sostegno del tandem Falcinelli-El Fardou.

14.00 - I DIFFIDATI - Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli, entrambi ammoniti all'andata contro la Stella Rossa, sono entrambi in diffida. I due rossoneri erano già stati sanzionati durante il girone di qualificazione. In caso di cartellino domani, dunque, i due rossoneri verrebbero squalificati per il turno successivo o per la prima gara futura in una competizione europea.

13.23 I CONVOCATI - Di seguito i convocati del Milan per la gara contro la Stella Rossa in programma oggi alle 21.00 a San Siro:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.

13.00 DOVE VEDERLA - Questa sera il Milan affronterà la gara contro la Stella Rossa. La sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League sarà una gara importante per i rossoneri. La partita sarà visibile dalle 21.00 su Sky Sport ed in chiaro su TV8.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Dopo la brutta sconfitta nel derby, i rossoneri questa sera vogliono ripartire e mettersi alle spalle il periodo no. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.