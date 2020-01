LIVE MN - Verso Milan-Torino: Ibra in panchina, c'è Kjær in difesa. Tributo a Bryant prima del match

15.30 - Si prospetta una nutrita cornice di pubblico questa sera a San Siro per il match di Coppa Italia fra Milan e Torino. Una cornice che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare a quota 35mila unità.

15.00 - Questa la probabile formazione rossonera: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Bennacaer, Krunic, Bonaventura, Rebic, Piatek/Leao.

14.25 - Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, questa sera contro il Torino, nel match valido per i quarti di Coppa Italia, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina ed entrare poi a partita in corso in caso di necessità. Con lo svedese fuori dalla formazione titolare, in attacco spazio quindi dal primo minuto alla coppia composta da Rebic e Leao.

13.13 - Per ricordare Kobe Bryant, prima della partita di stasera tra Milan e Torino ci sarà un'attività commemorativa molto emozionale e non il classico minuto di silenzio. In più, si giocherà con il lutto al braccio.

12.22 - Il Milan ha annunciato che questa sera, in occasione del match di Coppa Italia contro il Torino, ricorderà Kobe Bryant con il lutto al braccio e con un minuto di raccoglimento prima del fischio di inizio. Il club granata, attraverso Twitter, ha annunciato che sarà al fianco dei rossoneri per ricordare il noto cestista scomparso due giorni fa a causa di un tragico incidente in elicottero: "E noi saremo commossi al vostro fianco nel ricordo di questa Leggenda dello sport".

12.21 - Ecco la lista dei convocati di Pioli per questa sera:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

10.47 - Il Milan conferma il via libera della Lega di Serie A al ricordo in campo di Kobe Bryant prima della gara con il Torino: "In accordo con la Serie A - scrive il club rossonero su Twitter - stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe".

09.47 - "Fiducia a Rebic per fare l’Ibra", scriva il quotidiano Tuttosport in vista del match di Coppa Italia contro il Torino. Il croato è “l’uomo della provvidenza” e questa sera sarà in campo dal primo minuto al fianco di Piatek, che "si gioca le ultime chance di conferma". Contro il Torino, dunque, Pioli dovrebbe affidarsi a Rebic e al pistolero, ma Ibrahimovic è pronto.

09.11 - Il Corriere della Sera dedica ampio spazio, nella sezione sportiva, alla sfida in programma oggi a San Siro. "L’altra via per l’Europa che intriga il Milan rinato", titola il noto quotidiano, evidenziando così l’importanza per i rossoneri della Coppa Italia, trofeo che manca ormai dal 2003.

09.01 - "Più di una coppa", titola questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando della sfida tra Milan e Torino. "Le parate di Gigio e i gol... di Piatek. Pioli vuole certezze", aggiunge la rosea, che poi si sofferma proprio sul centravanti polacco: "Le prime reti di Kris un anno fa nei quarti. È sul mercato, ma non vuole arrendersi".

08.49 - L’edizione odierna del QS si sofferma in prima pagina sulla sfida di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro (fischio d’inizio alle 20.45), ponendo l’accento su uno dei possibili protagonisti. "Milan-Toro vale la semifinale", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge sempre in taglio alto: "Ultime cartucce per Piatek?". Il pistolero partirà dall’inizio ma resta sul mercato: potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia rossonera.

08.13 - Archiviata la vittoria in campionato contro il Brescia, per la squadra di Pioli è tempo di pensare alla Coppa Italia. Questa sera (fischio d’inizio alle 20.45), Romagnoli e compagni affrontano il Toro di Mazzarri, reduce dalla clamorosa sconfitte per 7-0 con l’Atalanta. "Piatek-Belotti, tutta la rabbia di Milan-Torino", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge, sempre in merito ai due attaccanti: "Kris gioca ma è in vendita. Il granata per il riscatto". Si parla anche di mercato, con i "rossoneri su Florentino del Benfica".

Benvenuti nel live testuale di Milannews.it che vi fornirà tutti gli aggiornamenti in vista del match di questa sera tra Milan e Torino, valido per i quarti di Coppa Italia. Restate con noi!!!