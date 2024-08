live mn Verso Milan-Torino: Jovic favorito su Morata, out Adli, Pobega e Kalulu per scelta tecnica

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic.

15.39 - Come ha spiegato ieri Paulo Fonseca in conferenza stampa, Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo preso dal Milan in questo mercato estivo dal Salisburgo, non è pronto per giocare titolare e così questa sera partirà inizialmente dalla panchina contro il Torino nella gara valida per la 1^ giornata di Serie A. Chi giocherà quindi in mezzo alla difesa? Accanto a Fikayo Tomori che è certo di una maglia da titolare, si giocano l'altro posto Malick Thiaw e Matteo Gabbia, con il tedesco che è favorito per partire dal primo minuto. I terzini saranno invece Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra.

15.27 - Nel pre-campionato, diversi giovani che fanno parte della rosa del Milan Futuro hanno lavorato con il gruppo della prima squadra. Tra questi ci sono in particolare Kevin Zeroli, Mattia Liberali e Francesco Camarda, i quali però non faranno parte dei convocati per il match di stasera di Serie A contro il Torino in quanto saranno impegnati con la formazione Under 23 di Daniele Bonera in casa del Novara nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Saranno invece in prima squadra i due portieri Lorenzo Torriani e Noah Raveyre.

15.14 - Emerson Royal non fa parte dei convocati di Paulo Fonseca per la gara di stasera contro il Torino per motivi burocratici. Il terzino brasiliano, arrivato nei giorni scorsi a titolo definitivo dal Tottenham, è stato oggi nel Centro sportivo di Milanello ad allenarsi e poi stasera sarà a San Siro per vedere la partita dalla tribuna.

15.00 - Stasera il Milan farà il suo esordio in Serie A contro il Torino e c'è grande curiosità per vedere soprattutto i nuovi acquisti, in particolare Alvaro Morata. Ma è probabile che servirà un po' di pazienza perchè lo spagnolo non dovrebbe far parte dell'undici iniziale di Paulo Fonseca: come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle prove di ieri a Milanello, il portoghese ha schierato Luka Jovic, il quale è dunque favorito per partire da primo minuto questa sera contro i granata. Dietro a questa scelta c'è il fatto che Morata, come anche Reijnders e Pavlovic, che non partiranno titolari nemmeno loro, non sono ancora al 100% della condizione dopo le vacanze ritardate causa Europeo e così Fonseca ha deciso di non mettere dall'inizio nessuno dei tre. In mezzo alla difesa, quindi, spazio a Tomori e con ogni probabilità a Thiaw che è favorito su Gabbia. I terzini saranno capitan Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo Bennacer e Loftus-Cheek, con Musah e appunto Reijnders inizialmente in panchina, mentre in avanti, alle spalle di Jovic, dovrebbero agire Chukwueze, Leao e Pulisic che verrà schierato ancora una volta nel "nuovo" ruolo di trequartista centrale.

14.00 - Questa la lista dei convocati di Paulo Fonseca per l'esordio di stasera del Milan in Serie A contro il Torino:

PORTIERI: Maignan, Torriani, Raveyre.

DIFENSORI: Pavlovic, Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Bennacer.

ATTACCANTI: Saelemaekers, Pulisic, Morata, Jovic, Okafor, Leao, Chukwuweze.

Amici e amiche di Milannews.it, stasera alle 20.45 il Milan farà il suo esordio nel campionato di Serie A 2024-2025, ospitando il Torino di Paolo Vanoli. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Paulo Fonseca. Restate con noi!!!