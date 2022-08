LIVE MN - Verso Milan-Udinese, arrivate le formazioni ufficiali: tutto confermato tra i rossoneri

MilanNews.it

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Udinese:

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tokori, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Touré, Adli, Giroud, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All. Pioli.

UDINESE: Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Success, Deulofeu. A disp.: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Beto, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Bijol, Nestorovski, Guessand, Pafundi. All. Sottil.

17.00 - Come testimonia il video girato dagli inviati di Milannews.it (clicca qui per vederlo), il pullman con a bordo il Milan è arrivato pochi istanti fa a San Siro in vista del match contro l'Udinese. I Campioni d'Italia sono stati accolti dai cori e dagli applausi dei tanti tifosi rossoneri che erano lì ad attenderli.

16.16 - Il piazzale davanti allo stadio di San Siro si sta riempendo sempre di più. C'è grande attesa per l'esordio in campionato dei Campion d'Italia. Clicca qui per vedere il nostro video!!!

15.18 - "Abbiamo ancora fame: pronti per la nuova stagione!". È questo lo slogan con cui il Milan ha presentato il debutto in campionato. Qui il video pubblicato dal club rossonero su Twitter.

15.03 - Quattro giocatori hanno segnato la loro ultima marcatura in un Milan vs Udinese: West (14/05/2000, gol all'ultima partita), Costacurta (19/05/2007, gol all’ultima partita), Cafu (18/05/2008, gol all'ultima partita), Birsa (19/10/2013).

14.48 - Sono 12 i giocatori ad avere salutato la maglia rossonera in un Milan-Udinese: Simontacchi (15/10/1922), West (14/05/2000), Coloccini (26/01/2005), Costacurta, Oliveira e Guerci (19/05/2007), Brocchi, Cafu e Serginho (18/05/2008), Kaladze, Verdi e Di Gennaro (27/01/2010).

14.33 - Milan-Udinese non è affatto una novità come esordio in un campionato. A San Siro è già avvenuto 3 volte: nel 1950 fu 6-2, poi nel 1984 un pareggio per 2-2, e nel 2002 Milan-Udinese era stata sorteggiata come prima giornata, ma per uno sciopero generale legato a problemi di diritti per la pay-per-view fu rinviata, e si recuperò solo a novembre. Finì 5-1 per il Milan.

14.17 - Qui la copertina matchday di Pierre Kalulu per Milan-Udinese, postata sul proprio account Twitter: "Torniamo a casa davanti ai nostri tifosi".

14.02 - L'agenzia RocNation, con cui il Milan ha avviato una collaborazione nel 2020, ha presentato l'avvio della nuova stagione dei rossoneri con un video pubblicato sull'account Twitter - sulle note di "Staying Alive" di Dj Khaled. In didascalia si legge "Un nuovo capitolo. Nuovi sogni. Una nuova stagione. I Campioni d'Italia salgono sul palco per la stagione 2022/2023".

13.46 - Sono 11 i giocatori ad avere esordito in un Milan-Udinese: Sacchi e Simontacchi (15/10/1922), Renosto e Silvestri (10/09/1950), Blomqvist (08/12/1996), Guerci e Di Gennaro (19/05/2007), Strasser (21/12/2008), Balotelli (03/02/2013), Gabriel e Silvestre (19/10/2013).

13.31 - Questa la probabile formazione dell'Udinese di Sottil: Silvestri; Becao, Nuytinck, Nehuen Perez; Soppy, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto.

13.15 - Per il tecnico rossonero sarà la sfida numero 5 all'Udinese, con due vittorie e due pareggi, distribuiti equamente tra casa e trasferta.

12.57 - Tra Pioli e Sottil non c'è traccia di scontri diretti con punti in palio. Così come non ci sono incroci nel massimo torneo fra il tecnico dei friulani ed il Diavolo.

12.44 - Oggi l'arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli dirigerà Milan-Udinese, gara valida per la prima giornata di campionato. Per lui un solo precedente alla direzione con il club rossonero, risalente alla stagione scorsa: uno 0-0 interno con il Bologna il 4 aprile 2022.

12.13 - Quella di oggi sarà la sfida numero 103 contro l'Udinese, la 52esima in casa. Nelle 51 partite giocate finora, il Milan ha vinto 26 volte, 18 i pareggi e 7 le sconfitte. In Serie A sarà invece la sfida numero 95, la 48esima in casa, con 25 vittorie, 17 pareggi e 5 sconfitte. Ogni volta un risultato diverso rispetto alla stagione precedente dal 2013 ormai.

11.59 - In vista di Milan-Udinese di stasera, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "San Siro show: pienone e tifosi da 114 nazioni. Boom di giovani". Ci sarà una grande cornice di pubblico stasera per l'esordio in campionato dei Campioni d'Italia. Oltre ai 40 mila abbonati, sono stati venduti circa 30 mila biglietti. Il pubblico sarà giovanissimo e internazionale: l'età media sarà di 32 anni e ci saranno tifosi di 114 nazionalità diverse.

11.42 - Secondo quanto riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, giovedì Gerry Cardinale, futuro proprietario del Milan, ha mandato un messaggio di incoraggiamento alla squadra rossonera in vista dell'inizio del nuovo campionato. Il closing tra Elliott e RedBird sarà tra fine agosto e l'inizio di settembre.

11.20 - Sulle proprie storie di Instagram, Olivier Giroud ha messo un video in vista della prima di campionato di stasera contro l'Udinese. L'attaccante francese ha pubblicato alcune immagini della scorsa stagione, che si conclusa con la conquista dello scudetto, e questa scritta: "La prima stagione è stata pazzesca. La nuova inizia oggi".

11.00 - Stefano Pioli può essere contento di aver recuperato sia Olivier Giroud che Divock Origi, i quali però partiranno entrambi dalla panchina: il francese ha recuperato solo ieri da un affaticamento muscolare e ha un solo vero allenamento nelle gambe, mentre il belga sta lavorando in gruppo già da qualche giorno, ma non ha giocato ancora un minuto questa estate. A guidare l'attacco del Milan contro l'Udinese ci sarà quindi Ante Rebic che è stato nominato ieri da Pioli in conferenza come uno dei tre giocatori che hanno fatto meglio in questo precampionato

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno all'esordio in campionato del Milan Campione d'Italia che alle 18.30 affronterà l'Udinese a San Siro. Grazie al nostro live testuale vi faremo compagnia fino al fischio d'inizio del match con tutte le ultime novità che arrivano dai ritiri delle due squadre. Restate con noi!!!