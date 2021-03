LIVE MN - Verso Milan-Udinese: Romagnoli torna titolare, chance per Kalulu

PROBABILE FORMAZIONE - Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao.

15.00 - A CHE ORA E DOVE VEDERLA - Questa sera il Milan affronterà la gara contro l'Udinese. La sfida valevole per il venticinquesimo turno di Serie A sarà una gara importante per i rossoneri. La partita sarà visibile dalle 20.45 su DAZN.

14.30 - I CONVOCATI DI PIOLI - Questa la lista dei convocati rossoneri diramata da Mister Pioli per Milan-Udinese. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Rebić.

14.00 - SPAZIO A REBIC E LEAO - Con l'assenza di Ibrahimovic, toccherà a Rebic e Leao trascinare l'attacco rossonero. Il bomber croato giocherà sulla corsia sinistra mentre il portoghese ritroverà il ruolo di prima punta, una posizione che ha ricoperto con prestazioni positive. Davanti agli occhi di Ibrahimovic, stasera a San Siro, sia Leao che Rebic dovranno fornire una grande gara.

13.30 - TORNA ROMAGNOLI, SI RIVEDE KALULU - Davanti a Gigio Donnarumma dovremmo assistere ad un paio di cambi rispetto alla retroguardia vista all'Olimpico. Sulla corsia destra, ad esempio, dovrebbe esserci Kalulu (ballottaggio con Dalot) al posto di Calabria, mentre al centro è pronto a tornare Romagnoli in luogo di Tomori. Sia il terzino sia il difensore rientrano in ottica rotazioni perchè i rossoneri sono impegnati in campo ogni tre giorni. In coppia con il capitano ci sarà Kjaer, mentre Theo Hernandez sarà come al solito il laterale mancino titolare. Conferma invece per il duo mediano Kessie-Tonali.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti nel live testuale con cui vi accompagneremo fino al fischio d'inizio di Milan-Udinese, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Restate con noi per rimanere aggiornati sui rossoneri che scenderanno in campo alle 20.45.