live mn - Verso Milan-Verona: 3-4-3 per Pioli con Musah e Florenzi sulle fasce. Turno di riposo per Calabria e Theo

Questa la probabile formazione del Milan: (3-4-3) Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao.

12.30 - Tra il pubblico di oggi a San Siro, ci saranno anche ospiti VIP come Fedez e Lazza - che con “Boem” sono freschi di annuncio di nuova partnership come Official Hard Seltzer di AC Milan - Fabio Volo, Dani Faiv, Sangiovanni e gIANMARIA.

12.00 - Con Mike Maignan che dovrà stare fuori per qualche giorno, oggi contro il Verona toccherà a Marco Sportiello difendere i pali della porta del Milan: per l'ex portiere dell'Atalanta si tratterà dell'esordio dal primo minuto con la maglia rossonera. Prima da titolare anche per Yunus Musah, che giocherà a tutta fascia a destra.

11.31 - E' cambiato l'arbitro di Milan-Verona: Matteo Marchetti di Ostia Lido non dirigerà infatti la sfida. Al suo posto ecco Fabio Maresca della sezione di Napoli, inizialmente designato come quarto ufficiale della sfida. Il nuovo quarto uomo sarà così Giacomo Camplone di Pescara, mentre sono confermati sia gli assistenti Rocca e Moro, che il VAR Valerio Marini, con l'AVAR Lorenzo Maggioni.

11.15 - Theo Hernandez e Davide Calabria non verranno utilizzati oggi pomeriggio contro il Verona perché affaticati e non al meglio della condizione. Stefano Pioli dunque cambia assetto per la formazione odierna anche per esigenze fisiche di alcuni giocatori (manca pure Kalulu per infortunio).

11.04 - Ecco il probabile undici del Verona: (3-4-2-1) Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric.

10.32 - "Pioli smonta e rimonta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, in vista del match di oggi pomeriggio a San Siro contro il Verona, Stefano Pioli metterà in campo il suo Milan con un modulo inedito, vale a dire il 3-4-3. La scelta è dettata anche dal fatto di voler dare un po' di riposo a qualche titolarissimo come Calabria e Theo Hernandez. Al loro posto, spazio sulla corsie laterali a Musah a destra e a Florenzi a sinistra. In cabina di regia torna invece Reijnders che farà coppia in mezzo al campo con il "solito" Krunic.

10.21 - La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così sull'attacco del Milan: "Spremuta di Olivier. Gioca sempre Giroud: gli altri non pervenuti". Il numero 9 rossonero guiderà il tridente milanista anche oggi pomeriggio a San Siro contro il Verona. Niente riposo dunque per il francese che resta l'unica garanzia di gol. Okafor e Jovic partiranno nuovamente dalla panchina.

10.00 - Oggi pomeriggio a San Siro, il Milan ha un solo obiettivo: battere il Verona e tornare alla vittoria in campionato dopo la pesante sconfitta di una settimana fa nel derby contro l'Inter. E per farlo Stefano Pioli ha deciso di fatto di stravolgere la sua squadra, a partire dal modulo: niente 4-3-3, ma passaggio al 3-4-3 con le fasce tutte nuove con Yunus Musah da una parte e Alessandro Florenzi dall'altra. Il tecnico rossonero vuole dare così un turno di riposo sia a Davide Calabria che a Theo Hernandez. La difesa a tre sarà composta dai "soliti" Malick Thiaw e Fikayo Tomori, ai quali si aggiungerà Simon Kjaer. In mezzo al campo, spazio invece a Rade Krunic e a Tijjani Reijnders, con quest'ultimo che tornerà titolare dopo aver iniziato dalla panchina il match di Champions League di martedì contro il Newcastle. Nessuna novità invece in attacco dove ritroveremo il tridente che ha praticamente giocato sempre finora: a destra ci sarà Christian Pulisic, che, come Reijnders, torna in campo dal primo minuto dopo un po' di riposo in Champions (Samuel Chukwueze, titolare contro il Newcastle, partirà dalla panchina), in mezzo Olivier Giroud e a destra Rafael Leao. In molti pensavano ad un po' di turnover per il francese, ma alla fine Pioli si affiderà ancora una volta a lui, sintomo che Noah Okafor e Luka Jovic non sono ancora pronti e non danno ancora le giuste garanzie al tecnico milanista.

Amici e amiche di Milannews.it, alle 15 ci sarà il calcio d'inizio di Milan e Verona e fino a quel momento, grazie al nostro consueto live testuale, vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri. Restate quindi con noi per non perdervi nemmeno un aggiornamento!!!