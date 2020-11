LIVE MN - Verso Milan-Verona: le formazioni ufficiali. Le squadre arrivate a San Siro

19.39 - Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan e Hellas Verona, per la gara che andrà in scena a San Siro tra poco meno di un'ora:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnaruma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali, Rebić. All. Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1) Silvestri; Ceccherini, Magnani, Lovato; Lazovic, Dawidowicz, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic. A disposizione: Borghetto, Berardi, Pandur, Udogie, Cetin, Tameze, Terracciano, Salcedo, Di Carmine, Cancellieri, Colley. All. Juric

19.30 - Questa sera Zlatan Ibrahimovic verrà premiato come MVP del mese di ottobre. Il premio sarà consegnato prima di Milan-Verona, in programma fra pochi minuti a San Siro

19.28 - Anche l'Hellas Verona è arrivato a San Siro. Tra poco la squadra di Juric scenderà in campo per il riscaldamento.

19.21 - Secondo quanto appreso da Antonio Vitiello, inviato a San Siro, il Milan è arrivato allo stadio. Tra poco la squadra scenderà in campo per il riscaldamento.

19.00 - IBRAHIMOVIC - In avvicinamento alla sfida di questa sera tra Milan e Hellas Verona è giusto guardare a dati e statistiche relativi anche ai singoli delle due squadre. In questo inizio di campionati, infatti, il rendimento di Ibrahimovic è stato incredibile con 7 gol nelle prime 6 gari in A. L'ultimo giocatore del Milan con questo score fu George Weah nel 1996.

18.30 - PROBABILE FORMAZIONE VERONA - Questa la probabile formazione degli avversari rossoneri:

VERONA (3-4-2-1) Silvestri; Ceccherini, Magnani, Lovato; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic.

18.00 - LE QUOTE - In avvicinamento alla gara tra Milan e Veronasono state rivelate anche le quote scommesse del match tra rossoneri e giallobù. In particolare, i bookmakers danno come favoriti i rossoneri con una quota di 1.45 volte la posta mentre il successo del Verona è quotato a 6.75. Il pareggio finale, invece, è dato a 4.75.

17.30 - KALINIC - E' un ex della partita, avendo segnato sei gol in 31 gare di Serie A con la maglia del Milan. Ben nove delle sue 38 marcature nel massimo campionato sono state realizzate a San Siro, tra cui la sua prima tripletta nella competizione (settembre 2015 contro l’Inter).

17.00 - DIFESE Il Milan, stando a quanto riportato dalla redazione di Opta, è la squadra che in percentuale subisce più gol da palla ferma in questo campionato (80% - 4/5) – dall’altra parte il Verona è l’unica formazione a non aver ancora incassato gol su calcio da fermo. In aggiunta, il Verona è con il Genoa una delle due squadre a non aver trovato ancora il gol su palla inattiva nel torneo in corso.

16.30 NUMERI - Questa è solo la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Milan ottiene più di 15 punti nelle prime sei gare stagionali di Serie A, in precedenza era successo nel 2003/04, torneo chiuso in prima posizione.

16.00 KESSIÈ - Franck Kessié è l’unico giocatore del Milan finora ad aver sia segnato che servito un assist in tutte le ultime quattro stagioni di Serie A (possono eguagliarlo solo Davide Calabria e Hakan Calhanoglu). Quest'anno il centrocampista ivoriano è già a quota due reti: contro il Crotone su rigore e contro l'Udinese

15.15 CONVOCATI VERONA - I convocati gialloblù per Milan-Hellas Verona, 7a giornata della Serie A TIM 2020/21:



1 Silvestri, 3 Dimarco, 6 Lovato, 7 Baràk, 8 Lazovic, 9 Salcedo, 10 Di Carmine, 12 Borghetto ,13 Udogie, 14 Ilić, 15 Cetin, 16 Terracciano, 17 Ceccherini, 18 Cancellieri, 20 Zaccagni, 22 Berardi, 23 Magnani, 25 Pandur, 27 Dawidowicz, 29 Kalinic, 33 Empereur, 36 Amione, 61 Tameze, 90 Colley.

Questi invece gli indisponibili della squadra di Juric: Günter, Vieira, Faraoni, Rüegg, Favilli, Veloso, Benassi, Danzi

15.00 LEAO, CHE INIZIO! Da inizio ottobre, Rafael Leão ha preso parte a cinque gol in Serie A (su 12 in cui è stato coinvolto complessivamente nel massimo campionato), meno solo di Ibrahimovic (sei) nello stesso periodo.

14.30 L'ARBITRO - Il Milan ha vinto in nove delle 23 gare dirette da Guida in campionato (7N, 7P), tra cui l’ultima in ordine di tempo, contro la Juventus a luglio. Inoltre, il Milan è la formazione che Guida ha diretto più volte in Serie A (23) e quella verso cui ha estratto più cartellini rossi (ben otto).

14.15 I CONVOCATI - Questi i rossoneri a disposizione di Mister Pioli per la sfida casalinga di stasera, ore 20.45:

PORTIERI

A. Donnaruma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.

14.00 PROBABILE FORMAZIONE - Sono cinque i cambi di formazione rispetto all'undici titolare sceso in campo contro il Lille. Questa la probabile formazione in vista della partita di questa sera:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli.

Dopo la brutta sconfitta contro il Lille in Europa League, il Milan tornerà in campo a San Siro contro l'Hellas Verona. La redazione di Milannews.it vi farà compagnia fino al fischio d'inizio e vi terrà aggiornati su tutte le ultime novità grazie al consueto live testuale. Restate con noi!