live mn Verso Monza-Milan: confermati Leao e Tomori in panchina. C'è Okafor

vedi letture

19.30 - Le formazioni ufficiali della sfida:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Calabria, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca

19.11 - Il pullman dei rossoneri è arrivato in questi minuti all'U-Power Stadium in Brianza, per quella che dopo il derby fuori casa contro l'Inter è la trasferta più breve di tutta la stagione: GUARDA IL VIDEO!

18.45 - Di seguito la lista completa dei convocati del Monza:

PORTIERI

30 Turati

21 Pizzignacco

69 Mazza

DIFENSORI

4 Izzo

5 Caldirola

13 Pedro Pereira

19 Birindelli

22 Pablo Marí

33 D’Ambrosio

44 Carboni

52 Postiglione

77 Kyriakopoulos

CENTROCAMPISTI

27 Valoti

32 Pessina

38 Bondo

42 Bianco

14 Maldini

84 Ciurria

ATTACCANTI

10 Caprari

11 Djuric

24 Maric

47 Mota Carvalho

80 Vignato

18.30 - Nesta e la formazione anti-Milan. MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric

18.15 - Fra le due squadre, nella massima serie sono solamente due i precedenti e il bilancio è in parità. Una vittoria a testa, anche se il Monza ha segnato un goal in più (4) rispetto ai rossoneri (3).

17.45 - La gara è stata affidata all'arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Si tratta solamente del secondo incrocio tra rossoneri e il fischietto abruzzese: l'unico precedente è stato sfavorevole al Diavolo. La gara si giocò lo scorso maggio a a Torino e i granata vinsero contro un Milan già praticamente in vacanza per 3-1. Con i brianzoli sarà invece il sesto incrocio, il quarto in Serie A dopo i primi due in Serie C: lo storico dice due vittorie, due sconfitte e un pareggio.

17.20 - In arrivo, salvo sorprese, la terza panchina consecutiva in campionato per Rafael Leao e Fikayo Tomori: entrambi, infatti, sia contro l'Udinese che contro il Napoli sono stati esclusi dalla formazione titolare e stesso destino dovrebbe capitargli in sorte questa sera a Monza.

16.45 - DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it

16.25 - La squadra arbitrale:

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: BERCIGLI – PERROTTI

IV uomo: MARIANI

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

16.00 - Stasera all'U-Power Stadium Monza e Milan si affronteranno per la decima volta nella loro storia nell'impianto brianzolo. Il bilancio sorride nettamente a favore del Diavolo, vittorioso in 8 occasioni. 2 invece i successi dei padroni di casa, l'ultimo nella passata stagione (4-2).

15.30 - Stasera Paulo Fonseca affronterà per la prima volta in carriera il Monza. Nella precedente esperienza italiana sulla panchina della Roma, infatti, il percorso dell'allenatore portoghese non si è mai incrociato con quello dei biancorossi.

15.00 - Altra esclusione per Rafael Leao. Anche questa sera il portoghese lascerà il posto a Noah Okafor.

12.02 - Tra i convocati di Paulo Fonseca per la trasferta di stasera contro il Monza, c'è anche Francesco Camarda che dunque sarà aggregato alla prima squadra anche per questa partita. Gli altri giovani Zeroli, Jimenez, Bartesaghi e Liberali giocheranno invece con il Milan Futuro (domani alle 17.30 sul campo del Pontedera).

11.39 - Tammy Abraham torna tra i convocati di Paulo Fonseca per la sfida in programma stasera alle 20.45 in casa del Monza: l'attaccante inglese, che si era infortunato durante il match di qualche settimana fa a San Siro contro l'Udinese, andrà in panchina grazie a uno speciale tutore per la spalla destra. Ancora out invece Luka Jovic, il quale è di nuovo alle prese con la pubalgia dopo che l'allenamento di giovedì aveva fatto pensare alla fine dell'incubo.

11.30 - Per la sfida in casa del Monza, Paulo Fonseca recupererà diversi giocatori: torneranno infatti a disposizione del tecnico rossonero Davide Calabria, Tammy Abraham, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders (i primi due erano infortunati, gli ultimi due hanno invece saltato il Napoli per squalifica). Dopo la sconfitta contro il Napoli, i rossoneri hanno bisogno di tornare subito alla vittoria e per questo l'allenatore portoghese dovrebbe fare poco turnover, nonostante martedì sia in programma la complicatissima trasferta di Champions League in casa del Real Madrid. Piccolo problema per Jovic durante l'allenamento odierno quando il serbo sembrava recuperato: per precauzione non sarà della partita. Abraham invece torna e va in panchina con un tutore alla spalla.

Rispetto all'ultima partita contro il Napoli, la difesa milanista potrebbe essere rivoluzionata. A destra niente ritorno dal primo minuto di Calabria: gioca Terracciano, con Emerson Royal che va in panchina. A sinistra torna Theo Hernandez. La coppia centrale avrà continuità: tocca ancora a Thiaw e Pavlovic, mentre Tomori continua ad essere escluso. A centrocampo ci saranno il "solito" Fofana e Reijnders.

Per quanto riguarda l'attacco, altra esclusione per Leao: Fonseca lo riproporrà dalla panchina come contro il Napoli. Al posto del portoghese giocherà ancora una volta Okafor. A destra verrà confermato Chukwueze, mentre il trequartista alle spalle di Morata sarà Pulisic che ha recuperato dalla gastroenterite che non gli ha permesso di giocare titolare martedì contro i campani.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Monza e Milan, partita valida per l'11^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero. Restate con noi!!!