LIVE MN - Verso Napoli-Milan, ballottaggio Paquetà-Saelemaekers. Maldini osannato in città

15,30 - Come riportato da Opta, il Napoli è una delle uniche due squadre, insieme all’Udinese, a non aver guadagnato alcun punto da situazione di svantaggio in casa in questo campionato. I partenopei hanno infatti sempre perso al San Palo nelle sei gare in cui sono andati sotto nel punteggio.



14,40 - "Paolo resta con noi, sei la nostra storia". Così alcuni tifosi napoletani del Milan - come appreso dalla nostra redazione - hanno elogiato ed accolto nella città partenopea la storica bandiera rossonera che a breve, probabilmente, terminerà il suo ciclo con Elliott. Un segnale forte da parte della tifoseria.

14,00 - Il fischietto di Napoli-Milan sarà il 37enne Federico La Penna. In questa stagione, La Penna ha diretto solamente una volta quest'anno i rossoneri, nel 5-0 contro l'Atalanta.

13,20 - Questa la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Paquetá (Saelemaekers), Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

13,05 - La SSC Napoli ha reso noto con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale i convocati per la gara di questa sera contro il MIlan: "Napoli-Milan questa sera al San Paolo alle ore 21.45 per la 32esima giornata di Serie A.

I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano".

13,00 - Calhanoglu in campo e Paquetà - che è stato titolare con la Juve - in panchina? Probabile, molto probabile. Lucas ha ancora una piccola possibilità di giocare dal primo minuto contro il Napoli, ma non sarà facile, per Pioli, rinunciare a Saelemaekers. Perché il giovane belga ha dimostrato di essere sul pezzo ed è decisamente più abile sul binario di destra. Alexis, dunque, è in pole e ha un ampio margine di vantaggio sul collega brasiliano.



12,15 - Rebic dal primo minuto, con Ibrahimovic al centro dell’attacco. Pioli, dunque, si affida nuovamente ai due attaccanti. Il croato agirà sulla corsia mancina: come riporta Tuttosport, Ante torna in pianta stabile nel ruolo in cui è esploso all’inizio del 2020. Scritto da Salvatore Trovato

09,25 - Mister Pioli ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per per Napoli-Milan, gara valida per la della 32° giornata di Serie A in programma domenica 12 luglio alle 21.45 allo stadio San Paolo. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Begović, G. Donnarumma, Soncin.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leao, Maldini, Rebić.

08,45 - Stefano Pioli ha sfidato il Napoli in 18 occasioni da allenatore in Serie A, raccogliendo 22 punti in totale: sei sono i successi, quattro i pareggi e otto le sconfitte.

08,30 - Amici e amiche di Milannews.it, la nostra redazione vi terrà aggiornati su tutte le novità in vista del match di questa sera tra Napoli e Milan. Restate con noi!!!