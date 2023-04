LIVE MN - Verso Napoli-Milan, difesa a 4 con Calabria e Kjaer. Novità sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud.

18.23 - Napoli-Milan, valido per la 28esima giornata di Serie A, di stasera è anche un test in vista della Champions League per quanto riguarda anche l'ordine pubblico. Infatti, come si legge ne Il Mattino, la gara di questa sera sarà oggetto di grande attenzione anche in proiezione delle due sfide di Champions: "il Viminale - scrive il quotidiano - osserverà con molta attenzione il comportamento delle due tifoserie all'interno ed all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. In caso di scontri potrebbe infatti scattare il divieto di trasferta per le due gare europee con ulteriori restrizioni rispetto a quelle già indicate dall'Osservatorio. Ragion per cui ci sarà massima allerta da parte delle forze dell'ordine che presiederanno tutto il percorso e non solo. Da Milano sono attesi 1.200 tifosi rossoneri".

17.56 - L'attaccante dello Spezia in prestito dal Milan, Daniel Maldini, è stato intervistato da Dazn al termine del match pareggiato 1-1 contro la Salernitana. Questo il suo pronostico per la gara del Maradona: "Chi vince tra Napoli e Milan stasera? Il Milan, 3-1".

17.34 - È iniziata in Piazzale Tecchio la protesta della tifoseria organizzata del Napoli. I gruppi ultrà delle curve si sono ritrovati all'esterno della stazione della Cumana e della facoltà d'ingegneria con bandiere, stendardi e fumogeni per ricreare l’atmosfera che viene negata all’interno dello stadio Maradona per il divieto dell’ingresso dei vessilli nell'impianto di Fuorigrotta. Cori anche contro il presidente De Laurentiis: "È il proprietario, non il padrone". La protesta continuerà, poi, allo stadio Maradona per Napoli-Milan, dove le curve - come già noto - resteranno in silenzio.

17.08 - Ecco, di seguito, i risultati delle partite di Serie A delle ore 15:

• Monza-Lazio 0-2 (13' Pedro, 56' Milinkovic-Savic)

• Spezia-Salernitana 1-1 (43' aut. Caldara, 70' Shomurodov)

16.49 - Nando Orsi, allenatore ed ex calciatore, ha parlato a Sky Sport della sfida odierna del Maradona: "La gara è molto importante per il Milan, che deve assolutamente vincere per non perdere contatto con le prime posizioni. Sarà una partita che senza Osimhen ha una valenza e con ne avrebbe avuta un'altra. Il Napoli non farà calcoli, il Milan dovrà adattarsi perché ha tante assenze in difesa".

16.27 - Marco Nosotti, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi sul confronto di questa sera fra Napoli e Milan: "Milan e Napoli sono diverse, la partita di campionato sarà vissuta in maniera differente da entrambi. Il Milan vuole stare nei primi quattro posti, il Napoli può gestirla diversamente. Ma per Spalletti non si gestisce nulla. Le gare si autodetermineranno in maniera differente a seconda di quello che sentiranno i giocatori. Assenza di Osimhen? Non credo che cambierà molto".

15.52 - Guardando ai prossimi impegni del Milan si segnala, questa sera, il match tra il Napoli ed i rossoneri. La sfida contro la squadra campana, in programma alle ore 20:45 al Diego Armando Maradona e valida per la 28ª giornata di campionato, sarà visibile in diretta su DAZN. Tutti i tifosi rossoneri potranno seguire comunque la sfida contro i ragazzi di Spalletti anche qui su MilanNews.it grazie al nostro consueto live testuale.

15.22 - Sarà il Napoli il prossimo avversario in campionato del Milan, che dopo la sosta per le Nazionali riprenderà il proprio cammino in Serie A dal Maradona. I rossoneri giocheranno per la diciassettesima volta nella propria stora il 2 aprile. Il bilancio è di cinque vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. L'ultimo precedente risale al 2019, quando il Milan a San Siro pareggiò 1-1 contro l'Udinese: in gol Piatek nel primo tempo e Lasagna nella ripresa.

15.00 - Si giocherà questa sera Napoli-Milan, big match della ventottesima giornata in programma alle 20.45 al Maradona. In casa azzurra saranno tre i calciatori diffidati. Escludendo l'infortunato Osimhen, grande assente della serata, a rischiare la squalifica saranno Kim e Ndombele. I giocatori in questione, in caso di ammonizione, salterebbero la prossima sfida in programma al Via Del Mare di Lecce.