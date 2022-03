LIVE MN - Verso Napoli-Milan, Giroud guida l'attacco. Torna Tonali in mediana

MilanNews.it

18.30 - Per Pioli sarà la panchina n.125: con questa presenza raggiunge Alberto Zaccheroni al decimo posto di tutti i tempi sulla panchina del Milan. Per arrivare al non posto la strada è lunga: infatti questa posizione è occupata da Banas, con 173 gettoni sulla panchina rossonera. Sarà per lui la sfida n.6 al Napoli, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

18.00 - Sono 7 i giocatori che hanno segnato il loro primo gol in un Napoli vs Milan: Valli (17/10/1954, gol alla prima presenza), Mora (23/09/1962), Walter De Vecchi (26/11/1978), Ganz (04/01/1998), Aquilani (18/09/2011), Taarabt (08/02/2014, gol alla prima presenza), Suso (27/08/2016)

17.32 - Guardando ai prossimi impegni del Milan si segnala, questa sera, il match tra il Napoli ed i rossoneri. La sfida contro la squadra partenopea, in programma alle ore 20:45 al Diego Armando Maradona, sarà visibile in diretta su DAZN.

17.10 - Il Milan ha incassato ben sette gol su sviluppi di corner in questo campionato (solo il Cagliari con otto ha fatto peggio), tra cui quello del match d’andata contro il Napoli; i rossoneri hanno concesso il 24% dei gol in questa Serie A da questa situazione di gioco (nessuna formazione ha fatto peggio in percentuale).

16.47 - Rafael Leao è sicuramente l’uomo in più del Milan in questo inizio di 2022. Nelle 11 partite fin qui disputate dai rossoneri nel nuovo anno, il portoghese ha segnato 6 gol (in 6 partite diverse) e fornito 3 assist vincenti ai compagni di squadra. Leao potrebbe essere l’arma giusta per scardinare la difesa del Napoli, che risulta essere – fino a questo momento – la meno battuta di tutto il campionato.

16.21 - In tutte le ultime cinque sfide tra Napoli e Milan in casa dei partenopei in Serie A TIM sono sempre stati segnati almeno tre gol a match (22 in totale, 4.4 di media a match).

15.58 - Il Milan ha vinto nell’ultima trasferta a Napoli di campionato (3-1 il 22 novembre 2020) e non ottiene due successi di fila in casa degli azzurri in Serie A TIM dal 1981 (in quel caso la seconda partita terminò 1-0 per i rossoneri grazie all’autorete di Ferrario).

15.30 - Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 confronti di Serie A TIM con il Napoli (3-1 fuori casa il 22 novembre 2020) e in questo parziale ha subito otto sconfitte (5N), tra cui le ultime due in ordine di tempo (entrambe per 0-1).

15.09 - Sarà l'esperto Daniele Orsato di Schio a dirigere il big match dello Stadio D. A. Maradona. Per l'arbitro veneto si tratterà della 254ª direzione di gara in Serie A e per la 30ª volta fischierà una partita dei rossoneri in massima serie. La prima volta fu nel febbraio 2008, a San Siro contro il Siena, e l'ultima il 26 aprile 2021, la sconfitta di Roma contro la Lazio. Nei 29 precedenti con Orsato, il Milan ha vinto 10 partite, pareggiato 11 volte e perso 8.

14.45 - In una partita che vale tanto, per la classifica e per l'autostima, i rossoneri sfidano anche la cabala: il Milan ha infatti vinto nell'ultima trasferta di campionato a Napoli nel novembre 2020 ma non ottiene due successi di fila in casa degli azzurri in Serie A dal 1981. La trasferta dello Stadio Maradona presenta un tabù da sfatare anche per Mister Pioli, che in carriera non è ancora riuscito a battere Luciano Spalletti, allenatore avversario. Si affronteranno la miglior difesa del campionato, quella del Napoli con soli 19 gol subiti, e il miglior attacco esterno, quello rossonero grazie alle 31 reti realizzate.

14.27 - Ci sono tre giocatori, a pari merito, che si dividono il ruolo di miglior marcatore del Milan nelle ultime 10 trasferte che i rossoneri hanno giocato in casa del Napoli. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Giacomo Bonaventura e Stephan El Shaarawy, tutti a quota due gol (Ibra e il Faraone con una doppietta, Jack ha segnato in due stagioni differenti) mentre a quota un gol troviamo Theo Hernandez, Kessie, Hauge, Calabria, Suso, Niang, Taarabt e Aquilani.

14.12 - L'assenza di Romagnoli spiana la strada a Kalulu, che a Napoli giocherà nuovamente al fianco di Tomori. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il francese è ormai il jolly della difesa. Pierre in questa stagione ha già messo insieme 25 presenze: 17 in campionato, con un assist e due sole ammonizioni, cinque in Champions League e 3 in Coppa Italia. Mister Pioli si fida del ragazzo.

13.46 - Ecco i giocatori del Napoli convocati da Luciano Spalletti per il big match di campionato contro il Milan:

Portieri: Meret, Ospina, Marfella

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Centrocampistu: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Loano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano

13.31 - Queste le designazioni arbitral di Napoli-Milan: arbitra Orsato

PRETI – GIALLATINI

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI

13.00 - Le probabili formazioni di questa sera:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias (Saelemaekers), Kessie, Leao, Giroud.

Allenatore: Pioli.

12.48 - Zlatan Ibrahimovic, come già anticipato ieri, è partito alla volta di Napoli insieme alla squadra. Lo svedese è stato tra i giocatori più acclamati all'arrivo della squadra presso l'Hotel di Napoli sede del mini ritiro milanista. Ibra, che lo scorso anno segnò una doppietta nel 3-1 con il quale il Milan fece saltare il banco al San Paolo, non scende in campo con la maglia rossonera dallo scorso 23 gennaio, sera di Milan-Juventus.

12.39 - Il Milan è arrivato in hotel a Napoli. La formazione di Stefano Pioli è partita questa mattina dallo scalo privato di Malpensa con un volo charter. I rossoneri, come da usanza, ripartiranno per Milano questa sera dopo la partita.