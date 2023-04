LIVE MN - Verso Napoli-Milan: Pioli si affida ai soliti undici, c'è Giroud

12.29 - Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato al sito della UEFA in vista del match di questa sera contro il Napoli che può valere le semifinali di Champions League: "È bello essere di nuovo qui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico giocare di nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Champions League. È bello per i tifosi, che ci danno un'energia pazzesca. Siamo tutti uniti e giocare in Champions League è sempre incredibile, specialmente a San Siro. È stata una sensazione inspiegabile, sono fortunato a ricordarmela".

12.33 - Secondo quanto riferisce Sky , questa mattina, nel ritiro del Milan a Napoli in vista del match di Champions League di questa sera contro gli azzurri di Luciano Spalletti, è stato in visita Morgan De Sanctis , ex portiere e attuale direttore sportivo della Salernitana. Da capire se si è parlato anche di mercato o si è trattata di una semplice visita di cortesia (conosce bene il ds rossonero Massara dai tempi della Roma).

12.56 - A parte Gerry Cardinale, che non sarà presente allo stadio stasera per Napoli-Milan per impegni di lavoro, sugli spalti del Maradona ci sarà la dirigenza rossonera al gran completo: ci saranno infatti il presidente Paolo Scaroni , l'amministratore delegato Giorgio Furlani , il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara .

12.19 - Secondo quanto appreso da Milannews.it, questa sera Gerry Cardinale non sarà allo stadio Maradona per il ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli poichè impegnato in un viaggio di lavoro fuori dagli USA. Sarà invece presente, come ormai da tradizione, il consigliere d’amministrazione Gordon Singer.

12.07 - Manca sempre di meno al big match di questa sera tra Napoli e Milan, valido per i quarti di finale di ritorno di Champions League e che, dunque, garantisce un posto nelle semifinali. I rossoneri partono con il minimo vantaggio messo da parte nell'andata di San Siro, un gol, ma questa mattina per le strade e nei bar della città di Napoli c'è grande convinzione da parte dei tifosi azzurri, convinti di stravincere questa sera contro la squadra di Stefano Pioli e di farlo segnando almeno 4 gol.

12.00 - In porta c'è ovviamente Mike Maignan, già decisivo all'andata. Linea a 4 con Calabria e Theo sugli esterni, coppia centrale composta da Kjaer e Tomori. Centrocampo a due (che diventa a tre con Bennacer che farà un po' da ago della bilancia) con Tonali e Krunic, trequarti con Diaz a destra, Leao a sinistra e Bennacer, autore del gol dell'andata, al centro. Peso offensivo tutto sulle spalle di Olivier Giroud, che ha recuperato da un piccolo problemino fisico.

11.26 - Il Napoli si prepara ad affrontare il ritorno contro il Milan questa sera senza due uomini importanti come Kim e Anguissa. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, in mezzo al campo il posto del centrocampista del Camerun sarà preso da Tanguy Ndombele che è stato provato maggiormente rispetto a Elmas in quella posizione. Dietro ci sarà invece Juan Jesus che non ha esitato ieri in conferenza stampa a mettere altra benzina sul fuoco parlando della gara di andata. L'unico vero dubbio di Spalletti rimane a sinistra: Mario Rui o Olivera? Il portoghese sembra in vantaggio.

11.00 - Nonostante la botta rimediata nella gara di andata che lo ha costretto a dosarsi negli allenamenti dell'ultima settimana, Olivier Giroud non ha intenzione di saltare un appuntamento così importante per il suo Milan e sarà regolarmente in campo, da titolare, al centro dell'attacco rossonero. Il francese ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e anche Pioli ha confermato che è a disposizione.

10.00 - Nel corso della serata di ieri, di vigilia rispetto al quarto di finale di Champions League tra Napoli e Milan che si giocherà questa sera al Maradona, i tifosi partenopei si sono ritrovati sotto l’albergo della delegazione rossonera nel tentativo di disturbare il riposo dei calciatori. Ebbene come avrebbe detto William Shakespeare: molto rumore per nulla. I tentativi dei tanti tifosi napoletani che si sono sgolati fino a notte inoltrata sono stati assolutamente vani. Perché? Semplicissimo, le stanze dell’albergo che ospitava il Milan erano tutte perfettamente insonorizzate. Calabria e compagni, è proprio il caso di dirlo, hanno dormito sonni tranquilli.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! E che giorno... A undici anni di distanza dall'ultima volta il Milan si gioca l'accesso a una semifinale di Champions League che, in casa del Diavolo, manca da 16 anni. Quella volta i rossoneri dovettero alzare bandiera bianca al cospetto del Barcellona degli alieni Messi, Iniesta e Xavi. Questa volta invece il Milan dovrà vedersela con i vicini di casa, se consideriamo la cartina dell'Europa, del Napoli, dominatori del campionato italiano ma sconfitti per 1-0 all'andata a San Siro, sei giorni fa. La tensione cresce di minuto in minuto, seguite l'avvicinamento alla partita con il nostro live testuale! Tanti gli aggiornamenti e i contributi anche da Napoli dove è inviato il direttore di MilanNews.it Antonio Vitiello. Restate con noi!!!