LIVE MN - Verso Napoli-Milan: Pioli torna al 4-2-3-1 con Calabria e Kjaer. Due novità sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud.

15.00 - Si giocherà questa sera Napoli-Milan, big match della ventottesima giornata in programma alle 20.45 al Maradona. In casa azzurra saranno tre i calciatori diffidati. Escludendo l'infortunato Osimhen, grande assente della serata, a rischiare la squalifica saranno Kim e Ndombele. I giocatori in questione, in caso di ammonizione, salterebbero la prossima sfida in programma al Via Del Mare di Lecce.

14.40 - Olivier Giroud è l'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato al Napoli al Maradona. L'attaccante rossonero, che questa sera ritroverà i partenopei nell'incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A, nel marzo 2022 risultò decisivo con una rete segnata nella ripresa sempre al ventottesimo turno di campionato.

14.20 - Sarà il Napoli il prossimo avversario del Milan, che questa sera sarà ospite dei partenopei nell'incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A. In casa rossonera sono ben quattro i giocatori diffidati per questa sfida: senza considerare l'infortunato Kalulu che sarà assente, Kjaer, Calabria e Rebic saranno a rischio squalifica. In caso di ammonizione, infatti, i calciatori in questione salterebbero la prossima sfida prevista a San Siro il 7 aprile contro l'Empoli.

14.00 - Sarà il Napoli il prossimo avversario del Milan, che sarà ospite degli azzurri nell'incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A. L'arbitro della sfida del Maradona sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Il fischietto romagnolo dirigerà per la quarta volta in assoluto i rossoneri, che in questa stagione hanno ottenuto una vittoria e un pareggio perdendo in Coppa Italia contro il Torino.

13.40 - Sarà il Napoli il prossimo avversario del Milan, che questa sera sarà ospite dei partonepi al Maradona nell'incontro valido per la ventottesima giornata. Stefano Pioli ritroverà gli azzurri per la trentreesima volta in carriera. In rossonero, il tecnico originario di Parma ha incrociato otto volte il Napoli, ottenendo due vittorie, due pareggi e perdendo in tre occasioni.