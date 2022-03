LIVE MN - Verso Napoli-Milan: squadra arrivata in hote. Torna Ibral (FOTO E VIDEO)

MilanNews.it

13.00 - Le probabili formazioni di questa sera:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias (Saelemaekers), Kessie, Leao, Giroud.

Allenatore: Pioli.

12.48 - Zlatan Ibrahimovic, come già anticipato ieri, è partito alla volta di Napoli insieme alla squadra. Lo svedese è stato tra i giocatori più acclamati all'arrivo della squadra presso l'Hotel di Napoli sede del mini ritiro milanista. Ibra, che lo scorso anno segnò una doppietta nel 3-1 con il quale il Milan fece saltare il banco al San Paolo, non scende in campo con la maglia rossonera dallo scorso 23 gennaio, sera di Milan-Juventus.

12.39 - Il Milan è arrivato in hotel a Napoli. La formazione di Stefano Pioli è partita questa mattina dallo scalo privato di Malpensa con un volo charter. I rossoneri, come da usanza, ripartiranno per Milano questa sera dopo la partita.