LIVE MN - Verso Olympiacos-Milan, in Grecia per centrare i sedicesimi: Castillejo avanti su Suso

- La gara contro l’Olympiacos pesa eccome sulle spalle di Gattuso e del suo Milan. Perché i vertici del fondo Elliott - evidenzia il Corriere della Sera - tengono molto all’Europa. Uscire ora sarebbe un brutto colpo, un primo grande fallimento stagionale, considerato anche lo spessore - non certo eccelso - delle avversarie del girone. Non è una questione di soldi (il passaggio ai sedicesimi vale appena 500mila euro, un milione in caso di primo posto) ma di immagine, di brand.

- Ai microfoni di Milan TV, Davide Calabria ha speso parole d'elogio per il compagno di squadra Ignazio Abate: "Lavoriamo sempre insieme con la linea difensiva, quindi tutti sappiamo che movimenti fare. Ignazio sta giocando in un ruolo non suo, ma mi sto trovando molto bene con lui. È un giocatore molto aggressivo: magari può patire avversari più grossi di lui, ma con la sua aggressività riesce a colmare questa cosa".

- Castillejo dovrebbe giocare al posto di Suso, a causa delle condizioni non perfette da parte del numero 8 rossonero. Lo riferisce Sky Sport.

- Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha espresso la sua opinione in vista della sfida di questa sera tra Milan e Olympiacos: "Mi aspetto un grande Milan, fin qui in questa Europa League non è mai stato convincente fino in fondo. Il Milan visto col Torino non mi è piaciuto, per lunghi tratti ho visto i granata migliori. Potrebbe essere la serata del riscatto di Higuain. Calhanoglu è molto di sotto al suo livello. Il Milan davanti ha le candele un po' bagnate".

- Secondo quanto filtra dalla Grecia, Pedro Martins, allenatore dell'Olympiakos, avrebbe provato nell'ultimo allenamento odierno un modulo, 433, maggiormente improntato alla difesa. Questa la probabile formazione della squadra greca:

Sà; Torosidis, Vukovic, Cisse, Koutris; Guillerme, Camara, Bouchalakis; Omari, Fortounis, Podence.

- Il Milan ha affrontato undici volte in competizioni europee le squadre greche e ha perso in una sola occasione: l'unica sconfitta risale infatti al novembre 2006 in trasferta contro l'AEK Atene (0-1). Nelle altre dieci sfide, il bilancio è di 5 vittorie milaniste e 5 pareggi.



- Il Milan, tramite Twitter, ha pubblicato le foto dal banchetto UEFA a cui hanno partecipato le dirigenze del club rossonero e dell'Olympiacos.

#ACMilan and @olympiacos_org management together at the UEFA banquet in Athens 🤝 pic.twitter.com/5FwXSNsx0Q — AC Milan (@acmilan) 13 dicembre 2018

- Come riferisce il sito ufficiale rossonero, il Milan, che stasera sarà impegnato sul campo dell'Olympiacos, ha perso soltanto una delle ultime quattro trasferte di Europa League (due vittorie e un pareggio) e non ha subito gol in due di queste.

- Alessandro Alciato, giornalista di Sky, ha spiegato su Twitter che la sentenza UEFA sul Milan arriverà nella giornata di domani: "Uefa, sentenza sul Milan slitta a domani. È appena stato deciso di non ufficializzare nulla prima della partita di Europa League di stasera".

- Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante dell'Olympiacos Daniel Podence ha parlato della sfida contro il Milan, decisiva per il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League: "Il Milan è una grande forza, sarà una serata importante. Giocheremo per vincere, sarà una notte storica. L'atmosfera sarà sicuramente calda, sarà una motivazione in più per noi".

- Nonostante un rallentamento nelle statistiche, la coppia Higuain-Cutrone presenta sempre numeri piacevoli da leggere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, insieme hanno giocato dodici partite stagionali, per un totale di 518 minuti, segnando in tutto 8 reti (6 Cutrone, 2 Higuain). Un tandem da un gol ogni 65 minuti. E c’è spazio anche per gli assist: 2 del Pipita al giovane collega (Roma e Dudelange), uno di Patrick all’argentino (Samp).

- Questa sera, allo stadio Karaiskakis, sarà presente anche Matteo Salvini, vice presidente del consiglio e noto tifoso rossonero.

- Di seguito i convocati dell'Olympiacos per la sfida di stasera.

- Come riferisce il nostro inviato ad Atene, Antonio Vitiello, la delegazione rossonera, composta da Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Leonardo, è arrivata pochi secondi fa allo stadio Karaiskakis dove tra poco si terrà il pranzo UEFA con i dirigenti dell'Olympiacos.

- Potrebbero esserci problemi di ordine pubblico oggi ad Atene. Per questo il club rossonero, come riferisce il nostro inviato in Grecia, invita i tifosi che arriveranno nella Capitale per il match di Europa League contro l'Olympiacos, a fare massima attenzione.

- È previsto alle ore 14, come riferisce il nostro inviato in Grecia Antonio Vitiello, il pranzo UEFA tra i dirigenti del Milan e quelli dell’Olympiacos. La partita, invece, è in programma alle ore 21 allo stadio Karaiskakis, (alle 22.00 locali).

- Comincia la marcia di avvicinamento alla delicata e decisiva sfida di questa sera contro l’Olympiacos. La squadra, come riferisce il nostro inviato ad Atene, resterà in hotel dove, alle ore 12, svolgerà il consueto risveglio muscolare. Dal nostro inviato Antonio Vitiello.

- Forti piogge stamattina in quel di Atene. Lo riferisce il nostro inviato Antonio Vitiello in Grecia. In serata, però, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Il fischio d’inizio del match tra Olympiacos e Milan, lo ricordiamo, è fissato alle ore 21 italiane (le 22 locali).

- Il Milan si giocherà la qualificazione ai sedicesimi di Europa League nell'ultima gara in casa dell'Olympiacos, dove i rossoneri avranno praticamente tre risultati a disposizione: il Diavolo passerà infatti il turno in caso di vittoria, pareggio e anche sconfitta, ma non 2-0, 3-1 (passerebbero i greci per differenza reti) o con 3 gol di scarto.

- Questa sera il Milan sarà impegnato allo stadio Karaiskakis contro l'Olympiacos, una gara che potrebbe regalare ai rossoneri la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Gattuso sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione vista col Torino con due differenze: Reina in porta e Castillejo al posto di Suso, vittima di un piccolo fastidio.

La probabile formazione rossonera: Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.