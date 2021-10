LIVE MN - Verso Porto-Milan, rossoneri arrivati al do Dragão. Formazione: Krunic sulla trequarti

Questa la probabile formazione rossonera: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

19:30 - Come riportato dal nostro inviato Pietro Mazzara, il Milan è arrivato allo stadio do Dragão dove alle 21:00 l'arbitro Felix Brych decreterà l'inizio della partita fra i padroni di casa di Sergio Coincecao e la squadra di Pioli.

19:00 - Due ore esatte all'inizio del match: Pioli dovrebbe optare per Krunic trequartista al posto di Daniel Maldini e in sostituzione di Brahim Diaz (a casa con il Covid); al posto dell'altro positivo Theo, che intanto tifa Milan da casa, ci sarà Calabria con Kalulu a destra.

18:35 - Cori, entusiasmo, milanismo: i tifosi rossoneri presenti a Porto (saranno in circa 1500 questa sera allo stadio) si stanno trasferendo verso l'impianto di Porto a ritmo di Milan, come testimoniano i video (clicca qui per vederli) del nostro inviato Pietro Mazzara.

18:25 - A Porto sarà presente anche Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott e membro del consiglio d’amministrazione del club di via Aldo Rossi

18:13 - Come riportato da Pietro Mazzara, inviato di MilanNews.it a Porto, il Milan lascerà tra un'ora l'albergo della città lusitana in cui risiede da ieri per raggiungere l'Estádio do Dragão: si avvicina, dunque, il fischio d'inizio, previsto per le 21:00.

18:00 - Sergio Coincecao, tecnico del Porto, ha parlato così del Milan alla vigilia della sfida contro i rossoneri: "Ho visto un Milan molto forte che gioca un bel calcio: non ha ancora perso in campionato pur avendo giocato con Juventus, Lazio e Atalanta, squadre di livello che giocano le coppe europee. Hanno tante individualità, di grande qualità, hanno delle assenze importanti per le loro dinamiche di gioco ma possono contare su delle alternative di livello".

17:30 - Il Porto è abituato alla Champions, avendoci partecipato 17 volte nelle ultime 20 edizioni; i lusitani sono reduci dal 2° posto in campionato nel 2020/21 e dai Quarti di finale raggiunti nell'ultima Champions League, in cui si è arreso al Chelsea poi campione dopo avere eliminato la Juventus agli ottavi.

16:55 - Per Rade Krunic, probabile trequartista titolare del Milan questa sera, si tratterà dell'esordio assoluto in Champions League; il bosniaco ha giocato 59 volte con i rossoneri, mettendo a referto due goal e quattro assist.

16.15 - Per Ibrahimovic Porto-Milan comincerà dalla panchina, ma per lo svedese sarà comunque un grande ritorno: il goal in Champions gli manca dal 6 aprile 2016, quando giocava nel PSG. Quel giorno i parigini pareggiarono 2-2 contro il Manchester City, e Ibrahimovic realizzò il gol del momentaneo 1-1. Da quel giorno Ibra non segna in Champions, complice anche vari infortuni e l’esperienza di due stagioni in MLS.

15.45 - L'ultimo giocatore rossonero che ha partecipato ad una marcatura in tre presenze consecutive nel torneo è stato Zlatan Ibrahimović nel 2011/12 (cinque).

15.17 - Dopo essere sbarcati a Oporto in vista del match di stasera contro il Porto, i ragazzi della Curva Sud del Milan hanno deciso di affittare una barca e fare un giro sul fiume della città portoghese mentre cantano i loro celebri cori.

15.04 - Come si può vedere sul profilo ufficiale su Instagram, la Curva Sud Milano è arrivata a Oporto per sostenere la squadra con grande entusiasmo in vista di Porto-Milan, match valido per la terza giornata dei gironi di Champion League.

14.54 - Sarà Felix Brych l'arbitro del match di stasera tra Porto e Milan. I rossoneri hanno incontrato cinque volte il fischietto tedesco con un bilancio di una vittoria, Zenit-Milan 2-3 nel 2012), tre pareggi (Milan-Real Madrid 1-1 nel 2009, Ajax-Milan 1-1 nel 2010, Milan-Barcellona 1-1 nel 2013) e una sconfitta (Milan-Manchester United 0-1 nel 2021).

14.20 - Comprese le partite di qualificazione, sette delle otto trasferte del Milan in competizioni UEFA in Portogallo sono terminate con un pareggio (1V); l'unica vittoria nel parziale è arrivata proprio contro il Porto nel marzo 1993 (1-0 grazie a un gol di Jean-Pierre Papin).

14.01 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Porto-Milan, match valido per la terza giornata del girone B di Champions League:

ARBITRO: Felix Brych GER

ASSISTENTI: Mark Borsch GER - Stefan Lupp GER

QUARTO UOMO: Daniel Schlager GER

VAR: Marco Fritz GER

ASSISTENTE VAR: Chris Kavanagh ENG

13.30 - Stefano Pioli, per il match di stasera contro il Porto, dovrà fare a meno dell'apporto degli infortunati Maignan, Plizzari, Rebic, Messias, Florenzi, dello squalificato Kessie, di Theo Hernandez e Brahim Diaz che sono risultati positivi al Covid e di Mirante che è arrivato a Milanello pochi giorni fa e sta facendo la preparazione. A questi vanno aggiunti poi anche Castillejo, Conti e Pellegri che non sono stati inseriti nella lista della Champions League.

13.06 - Porto e Milan non si affrontano dalla Finale di Supercoppa Europea del 2003, quando il Porto era campione in carica della Coppa UEFA e il Milan aveva appena vinto la Champions League. I rossoneri vinsero 1-0 con gol di Andriy Shevchenko.

12.30 - Questo il programma odierno del Milan in vista del match di stasera contro il Porto in programma alle 21: tra poco, la squadra svolgerà il risveglio muscolare in hotel, seguirà poi il pranzo, il riposo, la merenda e infine la riunione tecnica. Il trasferimento allo stadio è invece previsto alle 18.15. Il Milan rientrerà in Italia nella notte con un volo privato su Malpensa.

11.00 - Sarà un Milan da staffetta quello che affronterà il Porto. Come riporta il Corriere dello Sport, Giroud guiderà l’attacco rossonero dal primo minuto, poi toccherà a Ibrahimovic. Plausibile anche un avvicendamento in corsa tra Krunic e Maldini: il bosniaco giocherà al centro della trequarti, però è difficile che abbia 90 minuti nelle gambe. Daniel Maldini è pronto a subentrare e sarebbe utile per avere più qualità offensiva.

10.30 - Ecco la formazione del Porto che Conceiçao potrebbe schierare questa sera nel match di Champions contro il Porto. Diogo Costa in porta, poi difesa a quattro formata da Joao Mario, Pepe, Mbemba e Wendell; a centrocampo il tandem Uribe-Sergio Oliveira, con Otavio, Corona e Luis Diaz alle spalle della punta, l’iraniano Mehdi Taremi.

10.20 - Sulla trequarti salgono le quotazioni di Krunic. Il bosniaco è in vantaggio nel ballottaggio con il giovane collega di reparto, Daniel Maldini: “Ci vuole un po’ per tornare al cento per cento dopo un infortunio - ha dichiarato ieri Pioli a proposito di Krunic - Rade si giocherà il posto con Maldini”. L’ex Empoli non è ancora al top della condizione e non ha i novanta minuti nelle gambe, ma è comunque in grado di partire dall’inizio e dare il suo contributo alla causa rossonera in una sfida così importante.

09.30 - Ecco la formazione del Milan che Pioli potrebbe schierare questa sera nel match di Champions contro il Porto. Tatarusanu in porta, poi difesa a quattro formata da Kalulu, Kjaer, Tomori e Calabria (schierato nel ruolo di terzino sinistro); in mezzo al campo spazio al tandem Tonali-Bennacer (Kessie è squalificato), con Saelemaekers, Krunic (favorito su Daniel Maldini) e Leao a sostegno di Giroud.

08.40 - Al Milan serve una vittoria contro il Porto per rimanere in corsa nel girone B di Champions. Come sottolinea il Corriere della Sera, per tenere vivo il sogno di qualificarsi agli ottavi di finale bisogna battere i portoghesi sia stasera che al ritorno a San Siro per poi provare a fare punti contro Atletico Madrid e Liverpool. Occorre un’impresa, già, ma lo si sapeva fin dal momento del sorteggio. Il Milan ci crede e fa bene: per arrendersi è presto.

08.10 - "Milan con Giroud più Ibra di scorta". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica ai rossoneri in vita della sfida di Champions in programma questa sera allo stadio Do Dragão. "Sfida cruciale a Porto", scrive il noto quotidiano sportivo, che poi aggiunge: "Tocca ancora al francese mentre Pioli per Zlatan pensa a un impiego durante il match”. A proposito di Ibrahimovic, ieri l’allenatore milanista ha dichiarato: "Non è pronto per giocare subito".

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Porto-Milan, match valido per la 3^ giornata del Girone B di Champions League. Grazie al nostro live testuale, vi faremo compagnia e vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno da Oporto. Restate con noi!!!