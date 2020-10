LIVE MN - Verso Rio Ave-Milan: Daniel Maldini titolare, ballottaggio Castillejo-Diaz

14.38 - Secondo quanto riferisce Sky, Stefano Pioli ha scelto chi giocherà come prima punta questa sera contro il Rio Ave: toccherà a Daniel Maldini, con Lorenzo Colombo e Rafael Leao che inizieranno quindi il match dalla panchina.

14.30 - Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

RIO AVE: Kieszek; Pinto, Santos, Borevkovic, Pedro Amaral; Filipe Augusto, Tarantini, Chico Geraldes; Mané, Moreira, Piazon.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie, Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini.

12.23 - Secondo quanto riferisce Sky in vista dei playoff di stasera di Europa League, c'è davvero la possibilità contro il Rio Ave di vedere Daniel Maldini al centro dell'attacco del Milan al posto di Lorenzo Colombo.

10.24 - Stefano Pioli ha ancora un dubbio di formazione in vista della gara di questa sera. A giocarsi una maglia, come riporta Tuttosport, sono Castillejo e Brahim Diaz. Il primo è dato in vantaggio e, se così dovesse essere, sarebbe chiamato a riscattare il brutto ingresso in campo avvenuto domenica a Crotone.

10.00 - "15 milioni di buoni motivi per restare in Europa League". Lo scrive il quotidiano Il Giornale parlando del Milan e del playoff in programma questa sera in Portogallo. La trasferta - si legge - rappresenta più una trappola che un’opportunità: ci sono innanzitutto i 15 milioni garantiti dal passaggio del turno a cui badare. Ma anche un’immagine che non può essere annacquata.

09.23 - I rossoneri di Pioli saranno di scena questa sera in Portogallo per l’ennesima sfida europea di questa primissima parte di stagione. "Milan, una notte da 15 milioni", titola il Corriere della Sera, che poi aggiunge: "In casa del Rio Ave lo spareggio in gara secca per l’Europa League. Titolare ancora Colombo".

09.03 - "Questa Europa vale come un tesoro". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri in vista della sfida europea di questa sera contro il Rio Ave. "L’accesso ai gironi porta 15 milioni - scrive la rosea - la vittoria serve al rilancio. Andare avanti in Europa per gli incassi. Ma c’è altro: una questione di immagine e di crescita di tutto il gruppo".

08.25 - C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "C’è il Rio Ave, la porta d’Europa", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge sempre in taglio alto: "Alle 21 (DAZN) spareggio in Portogallo per entrare nella fase a gironi. Senza Ibra e Rebic, riecco Colombo".

08.13 - La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla squadra milanista in vista della sfida europea di questa sera. "Vai Milan, questa Europa vale oro", titola la rosea, che poi aggiunge: "Alle ore 21 i rossoneri in Portogallo in gara secca: se vincono entrano nella fase a gironi di Europa League. Superare il Rio Ave porterebbe in dote 15 milioni: Pioli non può fallire".

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Rio Ave-Milan, match valido per i playoff di Europa League. La redazione di Milannews.it vi terrà aggiornati con tutte le ultime notizie che arrivano dal Portogallo grazie al consueto live testuale. Restate con noi!!!