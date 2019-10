LIVE MN - Verso Roma-Milan: Leao, Paquetà e Conti titolari. Ancora panchina per Piatek

14.45 RIGORI - Dal dischetto non si passa. Il Milan è, infatti, la formazione con più rigori parati nei top-5 campionati europei 2019/20 (tre), mentre solo il Mallorca (cinque) ha concesso più penalty (quattro) agli avversari rispetto ai rossoneri. Ma sempre dal dischetto sono anche dolori per le avversarie: il 38% dei gol realizzati del Milan in questo torneo sono arrivati dagli undici metri (tre su otto totali): la percentuale più alta nella Serie A 2019/20.

14.30 LA STATISTICA - Fermato sul 2-2 dal Lecce nell’ultimo turno di campionato, il Milan non pareggia due match di fila in Serie A da febbraio (anche in quel caso la seconda partita la giocò all’Olimpico contro i giallorossi). Sul fronte opposto, però, si ritroverà una Roma che, invece, non ha subito gol in due delle ultime tre gare di campionato: tanti clean sheet quanti nelle precedenti 11.

14.15 AGGANCIO - È l’obiettivo prefissato in casa Milan, visto che sono proprio tre i punti che separano i rossoneri dalla Roma in classifica. E che l’ospite meneghino sia da prendere con le pinze lo dicono anche i numeri. Il club capitolino, infatti, è quello contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie in Serie A (74). Non solo: gli uomini guidati da Stefano Pioli sono imbattuti da tre partite contro i giallorossi in Serie A (2V, 1N) e non infilano quattro match consecutivi senza sconfitte negli incroci con la Roma dal 2005 nella competizione.

14.00 LA PROBABILE FORMAZIONE - La probabile formazione dei rossoneri è la stessa vista contro il Lecce. Quindi: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu. Se il turco è in forma smagliante e reduce da una grandissima prestazione contro i salentini, occhi puntati su Suso, apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Piatek ancora in panchina, così come Calabria, tornato dalla squalifica.

14.00 - Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla partita di questa sera, Roma-Milan. I rossoneri di Pioli saranno ospiti della squadra di Fonseca alla prima trasferta del nuovo tecnico rossonero. Il calcio d'inizio sarà allo Stadio Olimpico alle 18.00. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Roma.