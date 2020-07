LIVE MN - Verso Sassuolo-Milan: Ibra gioca, a destra c'è Conti. Stasera la 200^ in rossonero per Gigio

15.54 - Secondo quanto riferisce Sky, Andrea Conti ha vinto il ballottaggio con Davide Calabria e quindi questa sera contro il Sassuolo sarà lui il terzino destro titolare. Dopo aver assistito dalla panchina all'ultima sfida contro il Bologna, l'ex Atalanta è pronto a tornare in campo dal primo minuto.

14.25 - Possesso palla da record per il Sassuolo contro il Cagliari. Infatti, come riporta la redazione di Kickest, i neroverdi non avevano mai tenuto così a lungo il pallone in Serie A: 77,3%.

14.13 - Tra i dati interessanti, in avvicinamento alla sfida tra Milan e Sassuolo, in particolare vi è il fatto che Zlatan Ibrahimovic non ha mai affrontato i neroverdi. Lo svedese, infatti, non ha mai incontrato il Sassuolo in Serie A poichè gli emiliani sono saliti in massima serie due anni dopo la sua partenza dal Milan: Ibrahimovic ha segnato in 11 gare nel suo primo confronto nel massimo campionato contro le 31 squadre finora incontrate.

14.00 - Queste le probabili formazioni di Sassuolo e Milan:

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulus; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

13.48 - Ecco l'elenco dei convocati del Sassuolo:

PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati.

DIFENSORI: Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Toljan, Magnani, Piccinini, Kyriakopoulos.

CENTROCAMPISTI: Magnanelli, Djuricic, Traoré, Ghio, Bourabia, Locatelli.

ATTACCANTI: Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Manzari.

13.00 - Il Sassuolo è imbattuto da quattro partite casalinghe in Serie A (2 vittorie e 2 pareggi): la squadra neroverde non fa meglio in un singolo campionato da dicembre 2018 (cinque gare in quel caso).

11.49 - Stefano Pioli non ha ancora sciolto le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo questa sera al “Mapei Stadium”. Oltre al dubbio Ibrahimovic (lo svedese ieri si è allenato in palestra), c’è un ballottaggio in corso tra Calabria e Conti, con l’ex Primavera in vantaggio sul collega. Per il resto, Pioli dovrebbe affidarsi agli stessi uomini schierati con il Bologna.

10.36 - Dal Sassuolo al Sassuolo, un cerchio che si chiude e un altro che, probabilmente, si apre. Come riporta Tuttosport, Donnarumma taglierà questa sera il traguardo delle 200 presenze ufficiali con il Milan. Niente male per un classe ’99: Gigio ha esordito tra i grandi a 16 anni e 8 mesi.

09.49 - A Reggio Emilia si conclude per i rossoneri il trittico di sfide contro le emiliane. Dopo Parma e Bologna a San Siro, ecco il Sassuolo al Mapei Stadium. Per la 35° giornata di Serie A contro la formazione di De Zerbi, Mister Pioli ha convocato 23 rossoneri. Ecco la lista completa.

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leao, Maldini, Rebić.

09.11 - "Si apre il luna park", scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport per introdurre la sfida tra Sassuolo Milan. "Aria di scintille", aggiunge il noto giornale sportivo. Si affrontano due squadre in salute e che segnano tanto: 25 gol fatti, 12 marcatori diversi, 6 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta per i rossoneri post lockdown; 22 reti segnate, 8 risultati utili consecutivi e un solo k.o. per la squadra di De Zerbi. Non bisogna avere la sfera di cristallo per ipotizzare una gara brillante, scintillante e piena di spettacolo.

08.37 - Si parla anche dei rossoneri - di scena stasera al "Mapei Stadium" contro il Sassuolo - sulla prima pagina del QS in edicola oggi. "Milan a Reggio, Pioli con Ibra per cercare il pass Europa", titola di spalla il Quotidiano Sportivo. Si preannuncia una sfida spettacolo contro una squadra, quella di De Zerbi, che gioca un calcio brillante e che non ha ancora perso le speranze di superare proprio il Milan.

