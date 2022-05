LIVE MN - Verso Sassuolo-Milan: partita che vale una stagione. La probabile formazione

MilanNews.it

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

13.00 - Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, la Curva Sud ha annunciato che nel corso della sfida contro il Sassuolo sarà allestita la dodicesima coreografia della stagione. La Curva, in particolare, ha chiesto ai tifosi che saranno presenti nel settore ospiti di non toccare i fogli di plastica che troveranno accanto i seggiolini fino alla lettura delle formazioni dato che andranno aperti poco prima dell'ingresso delle due squadre.

12.40 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Paolo Maldini è appena arrivato nell’albergo dove oggi risiede il Milan in vista della gara contro il Sassuolo. C’è tanto entusiasmo in casa rossonera, grazie anche la numerosa presenza di sostenitori milanisti nei pressi dell’hotel.

12.30 - Sono sei i diffidati rossoneri per la sfida in programma alle 18.00 contro il Sassuolo. Si tratta di Tomori, Kalulu, Romagnoli, Brahim Diaz, Rafael Leao e Giroud.

12.10 – Sono 43 i punti conquistati dal Milan in trasferta in questa stagione. La formazione rossonera, che ha il miglior rendimento esterno di Serie A oltre che il miglior attacco, ha segnato 38 reti subendone 19. Nelle ultime cinque partite giocate lontano da San Siro, il Milan ha ottenuto quattro vittorie (Verona, Lazio, Cagliari, Napoli) ed un pareggio (Torino).

11.53 - Il Milan sta passando il ritiro in albergo direttamente nella città della squadra che affronteranno alle 18. Come documentato dai nostri inviati a Reggio Emilia, una folla di tifosi ha accolto questa mattina i rossoneri direttamente sotto l'hotel, cantando e applaudendo la squadra di Pioli.

11.40 - Come documentato ieri dalla nostra redazione, l'entusiasmo nell'ambiente rossonero non manca: a Casa Milan una folla di tifosi è venuta a sostenere la squadra per pochi metri, dall'uscita della sede rossonera all'ingresso nel pullman. Piccole cose che in momenti come questi fanno la differenza. Il sostegno non è mancato neanche in stazione, dove i rossoneri sono partiti accompagnato da qualche tifoso e un po' di cori.

11.20 - Arbitrerà il match Daniele Doveri della sezione di Roma 1; designati come assistenti il Sig. Bindoni di Venezia e il Sig. Imperiale di Genova. Quarto Ufficiale il Sig. Piccinini di Forlì. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Aureliano di Bologna e il Sig. Mariani di Aprilia.

11.00 - Sembra orma essere sciolto il dubbio che Mister Pioli si è portato con sè in questa settimana: al centro dell'attacco dovrebbe essere confermato Olivier Giroud, che ha vinto il ballottaggio con Ante Rebic. Il croato sarà un'arma in più a gara in corso.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di accompagnamento a Sassuolo-Milan, ultima gara della stagione e valida una scudetto, che nella Milano rossonera manca da oltre 10 anni. Sarà un match tutto da vivere cari tifosi rossoneri e, in attesa della gara che avrà inizio alle 18 e che potrete seguire su MilanNews.it attraverso al nostro live testuale, vi accompagneremo con statistiche e notizie sui rossoneri.