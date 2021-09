LIVE MN - Verso Spezia-Milan, le formazioni ufficiali

13.45 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Spezia-Milan, gara che sarà valida per la 6ª giornata di Serie A:

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola. A disp.: Provedel, Zovko; Bertola, Ferrer, Kiwior; Manaj, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebić; Giroud. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia; Bennacer, Castillejo, Díaz; Leão, Pellegri. All.: Pioli.

13.25 - Nel corso della sua carriera da allenatore, Stefano Pioli ha affrontato la formazione ligure quattro volte tra Milan e Grosseto, ottenendo due vittorie, un pareggio ed una sconfitta, rimediata nella sfida di ritorno della passata stagione.

12.50 - Sarà la quinta direzione con il Milan per Gianluca Manganiello, arbitro designato per l'incontro di oggi previsto in casa dello Spezia. Il direttore di gara ha collezionato 65 presenze in Serie A nel corso della sua carriera mentre i rossoneri sotto la sua direzione hanno ottenuto due vittorie e due pareggi. L'ultimo match risale alla stagione 2019-2020, in occasione di Milan-Sassuolo terminata sul finale di 0-0

12.20 - Tra circa tre ore, Spezia e Milan si sfideranno allo stadio Alberto Picco nella gara che sarà valida per la sesta giornata di Serie A. Ecco, di seguito, la probabile formazione della squadra ligure:

11.58 - La sfida tra Spezia e Milan, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su Dazn.

11.57 - Ecco la designazione arbitrale per la gara di campionato del Picco:

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Imperiale-Vecchi

IV uomo: Meraviglia

VAR: Orsato

AVAR: Bindoni

11.55 - Questi i convocati di mister Pioli per il match di oggi contro lo Spezia:

Portieri: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

Amici di Milannews.it, ecco il live di avvicinamento a Spezia-Milan, gara in programma alle ore 15 allo stadio "Picco". Con la nostra diretta testuale vi terremo compagnia fino al fischio d'inizio della sfida e vi aggiorneremo su tutte le ultimissime novità. Restate con noi!