LIVE MN - Verso Stella Rossa-Milan: prima da titolare per Manduzkic, Bennacer dal 1'

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Meite, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

14.59 L'AVVERSARIO - Il Milan affronterà stasera nell'andata dei sedicesimi di Europa League la Stella Rossa, che ha passato la fase a gironi come seconda classificata del gruppo L alle spalle dell'Hoffenheim. I serbi hanno ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando nove gol e subendone appena quattro in sei partite. Ecco nel dettaglio tutti i risultati della squadra di Stankovic nella fase a gironi di Europa League:

Hoffenheim-Stella Rossa 2-0

Stella Rossa-Slovan Liberec 5-1

Stella Rossa-Gent 2-1

Gent-Stella Rossa 0-2

Stella Rossa-Hoffenheim 0-0

Slovan Liberc-Stella Rossa 0-0

14.45 L'ARBITRO - La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per l’andata dei 16esimi di finale di Europa League. Stella Rossa-Milan, in programma stasera alle ore 18.55, sarà diretta dal greco Tasos Sidiropoulos. Per Sidiropoulos si tratta del primo incrocio con i rossoneri. Ecco tutta la squadra arbitrale per il match in terra serba:

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)

Assistenti: Polychronis Kostaras (GRE) - Lazaros Dimitriadis (GRE)

Var: Bastian Dankert (GER)

Assistente Var: Bibiana Steinhaus (GER)

Quarto uomo: Ioannis Papadopoulos (GRE)

13.40 TRIDENTE INEDITO - Sarà un tridente inedito quello che agirà alle spalle di Mandzukic nel match contro la Stella Rossa. Come riporta Tuttosport, infatti, Castillejo, Krunic e Rebic non hanno mai giocato insieme nel corso di questa annata sportiva e saranno chiamati a innescare Super Mario, il quale ritroverà la sua posizione naturale di centravanti.

13.17 DOVE VEDERLA - Questa sera il Milan affronterà la gara di andata contro la Stella Rossa. La sfida valevole per i sedicesimi di Europa League sarà VE VEDERLuna gara importante e da non sottovalutare. La partita sarà visibile dalle 18.55 su Sky Sport.

13.00 PRIMA PER MANDZUKIC - Salvo sorprese quella di stasera sarà la prima partita da titolare di Mario Mandzukic con la maglia del Milan. Mister Pioli l'ha ammesso in conferenza, il croato guiderà l'attacco rossonero al posto di Zlatan Ibrahimovic. Dietro l'ex Juventus un tridente piuttosto inedito: Castillejo, Krunic e Rebic completeranno il reparto offensivo. Panchina per Leao, Saelemaekers e Calhanoglu, con il turco che potrebbe comunque fare qualche minuto nella ripresa per mettere minuti nelle gambe e trovare la miglior condizione in vista del derby.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Stella Rossa-Milan, gara valida per l'andata dei sedicesimi finale di Europa League. Dopo la brutta sconfitta contro lo Spezia, i rossoneri di Pioli sono pronti a ripartire dalla sfida con la squadra dell'ex neroazzurro Dejan Stankovic. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.