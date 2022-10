LIVE MN - Verso Torino-Milan, in attacco spazio a Origi. Gioca Brahim

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Pobega; Messias, Brahim, Leao; Origi.

17.35 - Sarà la trentaquattresima volta che Stefano Pioli incontrerà il Torino da allenatore. Il tecnico rossonero contro i granata ha ottenuto diciannove vittorie e nove pareggi, perdendo in cinque occasioni. Da allenatore del Milan, Pioli ha affrontato già sette volte il Torino vincendo in sei occasioni e pareggiando nell'ultimo confronto assoluto giocato nell'aprile scorso.

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha diramato la lista dei convocati in vista del match valido per il dodicesimo turno di Serie A in programma questa sera a San Siro contro il Milan. L'allenatore croato dovrà fare a meno di Berisha, Ilkhan, Sanabria e Ola Aina.

16.36 - Sarà Rosario Abisso l'arbitro di Torino-Milan, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A in programma questa sera. Il fischietto siciliano nel corso della propria carriera ha già diretto otto volte i rossoneri, che sotto la sua direzione hanno ottenuto sei vittorie ed un pareggio perdendo una sola volta. L'ultima gara con Abisso come arbitro risale alla stagione 2020/2021, quando il Milan riuscì a battere 0-2 il Cagliari alla Sardegna Arena nel diciottesimo turno.

16.16 - Nel corso di questa stagione sono cinque le gare di Serie A disputate in trasferta dal Milan. I rossoneri, che questa sera giocheranno in casa del Torino, lontano da San Siro hanno raccolto ben tre vittorie consecutive contro Sampdoria, Empoli e Verona pareggiando con Sassuolo e Atalanta. La squadra di Stefano Pioli ha segnato otto reti subendone solo quattro.

15.45 - Come riportato dalla redazione di Footstats, il Milan di Pioli ha già mandato a segno un'intera squadra: ben 11 giocatori diversi.

15.24 - Il Torino ha pareggiato (0-0) nell’ultima sfida di Serie A contro il Milan, dopo aver collezionato quattro sconfitte senza mai realizzare un gol nelle precedenti quattro partite contro i rossoneri nella competizione. Lo riferisce Opta.

15.01 - Contro il Torino sarà la sfida numero 207, la 103esima in trasferta. Solo 20 le vittorie rossonere, a fronte delle 37 vittorie granata. Il pareggio è il risultato più frequente, 45 volte. Anche l'ultima volta fu un pareggio, uno 0-0 il 10 aprile del 2022. L'ultimo precedente vittorioso è il 7-0 con cui i rossoneri hanno schiantato il Toro nella scorsa stagione, con la tripletta di Rebic, la doppietta di Theo Hernandez, e i gol di Kessie su rigore e Diaz, nella fantastica settimana torinese (pochi giorni prima il Milan si era imposto per 3-0 in casa della Juventus).

14.44 - Il Torino è la vittima preferita di Ante Rebic nei maggiori cinque campionati europei: cinque gol ai granata in cinque sfide (uno con la maglia della Fiorentina), inclusa la sua unica tripletta in un Big-5 (12 maggio 2021, nel famoso 0-7 all’Olimpico Grande Torino del Milan).

14.20 - Per la partita di questa sera sono attesi circa 5mila tifosi rossoneri all'Olimpico Grande Torino per sostenere la squadra di Stefano Pioli. I tifosi milanisti sono talmente tanti che sfoceranno oltre i confini del consueto settore ospiti riservato agli avversari dei granata: anche la curva primavera e una parte dei distinti sarà occupata dai sostenitori dei Campioni d'Italia. Attesi 27mila spettatori, record stagionale per i granata.

14.02 - Dopo aver trovato spazio in diversi spezzoni di gara nelle prime giornate, Divock Origi con il Monza ha disputato la sua prima gara da titolare con la maglia del Milan. L'attaccante belga, contro i biancorossi, ha realizzato la sua prima rete rossonera. Gol che potrebbe dare più fiducia all'ex Liverpool, che contro il Torino partirà ancora dal primo minuto, con l'obiettivo di mostrare ancora molto e convincere il ct del Belgio Martinez a portarlo al Mondiale.

13.43 - L'arbitro di Torino-Milan sarà Rosario Abisso di Palermo. Sarà la nona sfida con lui alla direzione. Finora 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, ma sarà la prima volta in una sfida contro il Torino. Il Milan non incontra Abisso sulla sua strada dalla vittoria esterna a Cagliari per 2-0, nel 2020-21, che porta la firma di Zlatan Ibrahimovic, in entrambe le marcature.

13.00 - Stefano Pioli si affiderà ad un undici ricco di titolari con qualche doverosa rotazione. Tatarusanu confermato in porta, con Kalulu, Gabbia, Tomori (al rientro dopo la squalifica in Champions) e Theo Hernandez in difesa. Tonali con l'ex Pobega in mezzo, mentre rifiata Bennacer. Davanti tocca ad Origi, supportato a sinistra da Leao, a destra da Messias e al centro dal recuperato Brahim Diaz, preferito dal primo minuto a De Ketelaere.

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Torino-Milan, match che è valido per la dodicesima giornata di Serie A e che si disputerà questa sera alle ore 20:45. E come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale!