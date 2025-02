live mn Verso Torino-Milan: Joao Felix non è al top, ma giocherà dal 1'. Theo titolare, a destra c'è Jimenez

vedi letture

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

16.25 - È arrivato in questi istanti il pullman dei rossoneri allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove il Milan alle ore 18:00 affronterà il Torino in un match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

15.20 - Questa sera contro il Milan mister Vanoli dovrebbe schierare dall'inizio Sanabria, che tornerebbe titolare dopo due mesi dall'ultima volta. In mezzo al campo spazio anche ai nuovi acquisti Casadei ed Elmas, con l'ex Napoli che ha trovato la via del gol nell'ultima sfida di campionato contro il Bologna.

14.50 - Rafael Leão è l’unico giocatore con almeno cinque gol e almeno cinque assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21); considerando i cinque maggiori campionati europei, solo altri quattro giocatori ci sono riusciti nel periodo: Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Son Heung-Min e Vincenzo Grifo.

14.20 - Il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha selezionato 21 calciatori per il match contro il Milan, in programma oggi alle 18.00 allo stadio Olimpico Grande Torino e valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Il sabato calcistico inizia alle 15.00, con il derby emiliano tra Parma e Bologna e con il match tra il Venezia e la Lazio. In serata, infine, l'Inter riceverà la visita del Genoa e cercherà di vincere per mettere pressione alla capolista Napoli.

Rispetto all'ultimo match, giocato in trasferta a Bologna e vinto con il punteggio di 2-3. torna a disposizione Ricci in mediana mentre è ancora out Tameze. Anche Sosa, come anticipato da Vanoli nella conferenza stampa di vigilia, non recupera per la partita. Stringe i denti invece Adams, che in settimana ha avuto un affaticamento all'adduttore. La prova in rifinitura ha dato esito soddisfacente: lo scozzese è tra i disponibili per la sfida contro i rossoneri di Conceicao e potrebbe partire dal primo minuto (il suo posto al centro dell'attacco granata è comunque insidiato da Sanabria). Di seguito la l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic Savic, Paleari.

Difensori: Biraghi, Coco, Maripan, Mullen, Walukiewicz.

Centrocampisti: Casadei, Dembele, Gineitis, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Vlasic.

Attaccanti: Adams, Elmas, Karamoh, Salama, Sanabria.

13.50 - Dopo la grande delusione in Champions League contro il Feyenoord, il Milan è chiamato nuovamente a reagire in Serie A. Quest'oggi la delicata trasferta in Piemonte in casa del Torino di Vanoli, alla disperata ricerca di punti utili per il proprio percorso in campionato. Dopo i gol contro Empoli ed Hellas Verona, Santiago Giménez potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in ciascuna delle sue prime tre presenze assolute di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, tra quelli alla loro stagione di debutto nella competizione.

13.20 - Intervistato dal Corriere dello Sport, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha raccontato: "Alla festa dei 125 anni del Milan, a inizio dicembre, ho incontrato il dottor Galliani. Mi ha chiesto del Monza. A Nesta non stava girando bene. Saltato Nesta ho sperato che Monza fosse una possibilità. Mi è capitato spesso di pensare a perché il Milan non cercasse anche me. Ci sono passati Leonardo, Inzaghi, Seedorf, Brocchi, Gattuso con l’altra gestione... Galliani diceva che era Berlusconi… Una volta gliel’ho anche domandato a Berlusconi e lui mi disse che era Galliani che non mi voleva.

Non sono mai entrato nelle scelte di persone alle quali sono legato, nonostante pensassi che sarebbe stata quella la mia destinazione ideale, la più naturale, quasi fisiologica. Negli ultimi anni si sono fatti vivi altri, anche il Cagliari un paio di volte, ma le trattative non si sono mai intavolate, a volte per scelta mia, altre per volontà dei club. Che hanno tutto il diritto di fare come vogliono".

12.50 - In occasione di Torino-Milan di questa sera la società granata fornisce alcune informazioni utili per tutti i tifosi che attenderanno all'evento dal vivo:

"Lo stadio sarà tutto esaurito: siamo pronti ad accogliere i tifosi già dalle ore 16:00, quando apriranno i cancelli. Consigliamo quindi di arrivare con ampio anticipo rispetto al calcio d'inizio per evitare code agli ingressi e poter gestire un afflusso ordinato.

È necessario un documento di identità e per velocizzare i controlli è importante avere già pronto il biglietto sul proprio smartphone, impostando la luminosità dello schermo al massimo.

Il traffico potrebbe essere intenso, a causa di eventi concomitanti nella zona adiacente lo stadio. Se possibile si consiglia quindi di utilizzare i mezzi pubblici: per chi si spostasse con autovettura, consigliamo di cercare parcheggio a 5-10 minuti a piedi dallo stadio per evitare ingorghi nelle strade adiacenti gli ingressi.

Curva Primavera 100% granata

Ricordiamo che l’accesso al settore è riservato esclusivamente ai tifosi granata o neutrali. Non sarà possibile accedere con maglie o sciarpe della squadra avversaria, per motivi di sicurezza.

Per qualsiasi necessità, la biglietteria Nord è a disposizione per assistenza ai tifosi".

12.20 - DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 22 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it

11.57 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Torino-Milan:

Arbitro: Sozza

Assistenti: Tolfo-Cipressa

IV Uomo: Crezzini

VAR: Paterna

AVAR: Fabbri

11.14 - In vista della sfida di questa sera alle 18 sul campo del Torino, Sergio Conceiçao dovrebbe riproporre ancora una volta i "Fantastici 4" dal primo minuto, anche se Joao Felix non è al meglio a causa di una fastidio alla caviglia accusato martedì nel match di Champions League contro il Feyenoord. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il portoghese dovrebbe comunque farcela a partire da titolare insieme a Pulisic, Leao e Gimenez.

10.10 - Kyle Walker non sarà a disposizione di Sergio Conceiçao per la trasferta di oggi contro il Torino a causa di un problema muscolare non semplicissimo, che richiede il massimo della cautela. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il terzino inglese, arrivato a Milanello durante il mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, sta forzando per rientrare al più presto e se fosse per lui tornerebbe in campo già giovedì nel recupero con il Bologna o domenica sera a San Siro con la Lazio. Stasera contro i granata, al suo posto come terzino destro giocherà Alex Jimenez.

09.45 - L'espulsione per doppio giallo di Theo Hernandez contro il Feyenoord ha pesato parecchio sull'eliminazione del Milan dalla Champions League. L'errore del terzino francese, che ha preso il secondo giallo per una simulazione in area di rigore, ha inciso parecchio. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, il numero 19 milanista è stato multato, ma per Sergio Conceiçao non c’è bisogno di punizioni esemplari: stasera a Torino l'ex Real Madrid giocherà regolarmente dal primo minuto.

09.30 - Stasera contro il Torino, Sergio Conceiçao dovrebbe riproporre la stessa formazione schierata dal primo minuto martedì in Champions League contro il Feyenoord, con una sola novità in difesa dove non ci sarà l'infortunato Walker: al suo posto come terzino destro giocherà Jimenez. Sulla corsa opposta ci sarà regolarmente Theo Hernandez, mentre i centrali dovrebbero essere ancora Thiaw e Pavlovic. In mezzo al campo, spazio a Musah e Reijnders (Fofana verso un'altra panchina). In avanti, invece, alle spalle di Gimenez ci saranno Pulisic a destra, Leao a sinistra e Joao Felix in mezzo. Quest'ultimo non è al meglio, ma dovrebbe comunque partire titolare.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Torino-Milan, sfida valida per la 26^ giornata di Serie A in programma stasera alle 18. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della formazione milanista nel capoluogo piemontese. Restate con noi!!!