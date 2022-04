LIVE MN - Verso Torino-Milan: Kessie in mediana, a destra si rivede Saelemaekers. Giroud unica punta

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

13.20 – Sono 67 i punti conquistati fino a questo momento dal Milan, che nelle ultime cinque sfide giocate in Serie A ha ottenuto tre vittorie (Napoli, Empoli, Cagliari) e due pareggi (Udinese, Bologna) siglando quattro reti e subendone una sola. I rossoneri con lo 0-0 dell’ultimo turno hanno ottenuto il quarto clean sheet consecutivo in campionato, il quinto considerando tutte le competizioni.



13.00 – Per la sfida con i granata Stefano Pioli si affiderà alla consueta linea difensiva, composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. Novità a centrocampo, dove in mediana al fianco di Bennacer dovrebbe agire Kessie al posto di Tonali. In attacco l’unico cambio rispetto alla gara giocata con il Bologna dovrebbe essere quello di Messias, sostituito sulla destra da Saelemaekers. A sinistra sempre Leao, con Diaz sulla trequarti. Unica punta ancora Giroud.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di avvicinamento a Torino-Milan, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. Sarà una sfida fondamentale per i rossoneri, che dopo il pareggio ottenuto a San Siro contro il Bologna vorranno riscattarsi in casa dei granata. La nostra redazione vi accompagnerà con tutti gli aggiornamenti utili fino al fischio d’inizio!