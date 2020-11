LIVE MN - Verso Udinese-Milan, le ufficiali: Donnarumma torna titolare

11.31 - Ecco le formazioni ufficiali di Udinese e Milan, in campo alle 12.30 alla "Dacia Arena" di Udine.

Udinese(4-3-3) Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, Arslan, De Paul; Pussetto, Okaka, Deulofeu All. Gotti

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Salemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic All.: Pioli

10.50 - Ecco la formazione dell’Udinese che potrebbe scendere in campo contro il Milan. Mister Gotti dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3: Musso in porta, Stryger Larsen, De Maio, Bonifazi e Ouwejan in difesa, De Paul, Arslan e Pereyra a centrocampo, Lasagna, Okaka e Deulofeu in attacco.

10.33 - Ibrahimovic va a caccia di un altro record personale. Come riporta Tuttosport, lo svedese, oggi di scena a Udine con il suo Milan, potrebbe eguagliare un primato stabilito da soli tre attaccanti - Puricelli, Montella e Bierhoff - nella storia del nostro campionato: quello delle doppiette segnate in più gare consecutive di Serie A. I tre sopracitati, infatti, sono riusciti nella loro carriera a realizzare una doppietta in ben quattro giornate di fila. Ibra è arrivato a tre (Bologna, Inter e Roma) e spera di ripetersi anche a Udine.

10.04 - Un gradito ritorno per il Milan. Contro l’Udinese, mister Pioli potrà contare anche su Rebic, finalmente recuperato dopo la lussazione al gomito rimediata a Crotone. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi l’attaccante croato dovrebbe giocare uno spezzone di gara.

10:00 - Il Milan dovrebbe scendere in campo a Udine con la formazione tipo. Quindi 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma tra i pali, Calabria e Theo Hernandez terzini e la coppia Romagnoli-Kjaer al centro della difesa. In mezzo al campo Bennacer e Kessié, mentre il trio offensivo alle spalle di Ibrahimovic dovrebbe essere composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Leao.

Amici di Milannews.it, benvenuti nel live testuale con cui vi accompagneremo fino al fischio d'inizio di Udinese-Milan (gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A) con tutte le ultime novità. Restate con noi per rimanere aggiornati sui rossoneri che scenderanno in campo alle 12.30.