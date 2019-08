LIVE MN - Verso Udinese-Milan: rossoneri arrivati alla Dacia Arena. Piatek con Castillejo, Suso alle spalle

- Il Milan è arrivato alla Dacia Arena.

- E' finita in questo momento la riunione tecnica, a breve la squadra partirà alla volta dello stadio.

- Un atto di fiducia nei confronti del proprio centravanti. Sarà Piatek - e non Kessié - a calciare i rigori. La decisione di Giampaolo non fa una piega e ha un obiettivo ben preciso: evidenziare ancor di più l’importanza del pistolero nel progetto rossonero. Come evidenzia Tuttosport, il polacco non ha vissuto un estate facile dal punto di vista realizzativo, ma da oggi la musica deve cambiare.

- Tra poche ore il Milan sarà impegnato alla Dacia Arena contro l'Udinese. Saranno sei o sette i "superstiti" della formazione che fu schierata il novembre dell'anno scorso: Donnarumma, Romagnoli, Rodriguez, Borini, Suso e Castillejo. Anche Kessie fu in campo e probabilmente scenderà in campo al Friuli, anche se, da ciò che trapela, non dal primo minuto. In quell'occasione giocò anche Laxalt, il quale difficilmente giocherà, essendo al centro di trattative di mercato.

- Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Milan a Udine scenderà in campo alle 18 contro i padroni di casa senza nessun nuovo acquisto della campagna estiva.

- Theo Hernandez, che Giampaolo spera di recuperare al massimo della forma per la ripresa del campionato dopo la prima sosta per le nazionali, ha voluto postare un messaggio social per mostrare vicinanza ai compagni di squadra, nonostante l'assenza per infortunio: "Day 1… FORZA @acmilan!".

- Alla Dacia Arena, la squadra di Tudor scenderà in campo con un 3-5-1-1 con De Paul alle spalle di Lasagna. Per il resto pochi dubbi di formazione: l'unico vero ballottaggio è in difesa, con Becao favorito su De Maio, mentre Pussetto si adatterà a esterno sinistro, in attesa di Sema.

- Milan a Udine con il 4-3-1-2 di Giampaolo, ma senza volti nuovi in campo dall'inizio. Il tecnico rossonero, infatti, si affiderà ai giocatori della scorsa stagione, i quali hanno avuto più tempo per apprendere le direttive tattiche del nuovo allenatore. Donnarumma prenderà ovviamente posto tra i pali, con Calabria e Rodriguez sulle corsie laterali e la coppia Romagnoli-Musacchio al centro della difesa. In mezzo al campo, spazio a Paquetà e Borini, mentre Calhanoglu agirà in cabina di regia al posto dell'infortunato Biglia. Là davanti, infine, Suso si posizionerà alle spalle dei due attaccanti, che saranno Piatek e Castillejo.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo

Il Milan ricomincia il suo cammino in Serie A in terra friulana. E c'è da dire che i rossoneri sono in vantaggio in fatto di vittorie sull'Udinese, anche se non hanno il fattore casa dalla loro parte. L'anno scorso. il 4 novembre 2018, vi fu un'affermazione rocambolesca dei milanesi alla Dacia Arena, con il gol decisivo di Romagnoli arrivato addirittura al 97'.

- Le vittorie con punteggio più alto sono tutte ad appannaggio del Milan. Quella in assoluto con più gol è il 5-1 ottenuto il 18 aprile 1999, grazie alle doppiette di Boban e Bierhoff e ad un gol di Weah. Quel Milan lì, allenato da Zaccheroni, riuscirà a vincere lo scudetto alla fine di una stagione tiratissima e che aveva visto prima la Fiorentina in fuga, poi l'allungo Lazio e infine la rimonta del club, allora, di proprietà di Berlusconi.

- MILAN, BUONA LA PRIMA - Tradizione ottima per i diavoli alla prima giornata. Su 85 partite inaugurali giocate in A (quelle nei campionati a girone unico), il Milan ha vinto per 50 e perso solamente in 14 circostanze. L'ultima sconfitta risale a Fiorentina-Milan 2-0, stagione 2015/16. Viceversa l'Udinese ha steccato l'esordio 20 volte su 46 gare iniziali nella massima categoria. Non vince da Udinese-Empoli 2-0, prima giornata del campionato 2014/15.

- TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

11 vittorie Udinese

18 pareggi

15 vittorie Milan

39 gol fatti Udinese

53 gol fatti Milan

- LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Milan 0-0

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2018/2019 Serie A Udinese vs Milan 0-1

- L'ultimo precedente del Milan in casa dell'Udinese risale al 4 novembre dell'anno scorso, quando il Milan di Gattuso riuscì a prevalere soltanto al 97', grazie al colpo di Alessio Romagnoli. Un successo incredibile per la formazione rossonera: nel secondo tempo furono assegnati 10 minuti di recupero.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla prima partita ufficiale della stagione del nuovo Milan di Marco Giampaolo. I rossoneri sono attesi alla Dacia Arena dall'Udinese di Igor Tudor alle 18. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Udine.