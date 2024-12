live mn Verso Verona-Milan: Jimenez confermato, sorpresa Terracciano

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham.

16.40 - Rafael Leão, che ha realizzato tutte le sue tre reti di questo campionato in trasferta, ha già trovato tre gol contro l’Hellas Verona in Serie A, solo contro Cagliari, Lecce (cinque contro entrambe) e Fiorentina (quattro) ha fatto meglio nella competizione – con una rete eguaglierebbe già quanto fatto nello scorso torneo fuori casa.

16.03 - La novità di formazione più sorprendente del Milan che stasera inizierà la sfida contro l'Hellas Verona è senza dubbio la presenza di Filippo Terracciano che non giocherà da terzino, ma in mezzo al campo al fianco di Youssouf Fofana, con Tijjani Reijnders che verrà spostato qualche metro più avanti nel ruolo di trequartista alle spalle della prima punta che dovrebbe essere Tammy Abraham. Per Terracciano, grande ex della partita, sarà la quinta presenza stagionale dopo le quattro in Serie A e una in Coppa Italia.

15.26 - Ecco la squadra arbitrale designata per la sfida:

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Del Giovane-Pagliardini

IV uomo: Perri

VAR: Serra

AVAR: Chiffi

14.34 - Come riferisce Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, su X, tra i giocatori a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida di questa sera contro l'Hellas Verona al Bentegodi non ci sarà Lorenzo Torriani, terzo portiere rossonero: l'estremo difensore classe 2005 è infatti out a causa di un attacco febbrile. Al suo posto in panchina andrà Noah Raveyre.

14.13 - C'è anche Kevin Zeroli nella lista dei giocatori che Paulo Fonseca ha convocato per la trasferta d stasera sul campo dell'Hellas Verona. Il giovane centrocampista e captano del Milan Futuro, che ha recuperato dal problema fisico che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane (ultima partita giocata il 24 novembre in Serie C contro il Sestri Levante), sarà quindi aggregato alla prima squadra rossonera con cui in questa stagione ha già giocato 11' lo scorso 16 settembre nel successo casalingo per 4-0 contro il Venezia (dentro al 79' al posto di Fofana).

14.00 - Il Milan si presenterà questa sera al Bentegodi con ben nove assenti: Florenzi, Bennacer, Jovic, Pulisic, Musah, Loftus-Cheek, Torriani, Okafor e Morata. Lo spagnolo è l'ultimo ad essersi purtroppo iscritto a questa lista e salterà la trasferta di Verona a causa della tonsillite. Con tutte queste assenze, le scelte di formazione sono quasi obbligate, ma ancora una volta Paulo Fonseca trova il modo di sorprendere tutti. Il tecnico portoghese conferma ancora una volta Alex Jimenez a sinistra al posto di Theo Hernandez, che dunque partirà nuovamente dalla panchina come è già successo con il Genoa domenica scorsa. Ma la novità più sorprendente è senza dubbio l'inserimento nell'undici iniziale di Filippo Terracciano in mezzo al campo: l'ex Verona farà infatti coppia a centrocampo con Youssouf Fofana, mentre Tijjani Reijnders verrà avanzato e giocherà da trequartista.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Hellas Verona-Milan, sfida valida per la 17^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità in vista della gara del Bentegodi tra gialloblu e rossoneri. Restate con noi!!!