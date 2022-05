LIVE MN - Verso Verona-Milan: Krunic trequartista, Saelemaekers in vantaggio su Messias

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

14.15 - Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Milan scenderà in campo questa sera contro l'Hellas Verona: fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio "Bentegodi", sold-out per l'occasione, della città scaligera; attesi 15mila circa tifosi milanisti.

14.00 - Per risuperare l'Inter, passata momentaneamente in testa al campionato, Pioli si dovrebbe affidare alla seguente formazione: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa; Tonali e Kessie a centrocampo; Giroud di punta supportato da Leao a sinistra, Saelemaekers a destra (in vantaggio su Messias) e Krunic al centro, preferito a Bennacer (in panchina) e a Diaz. Presenti Ibrahimovic, Rebic e Florenzi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live testuale di avvicinamento all'importantissimo match di questa sera tra Verona e Milan, valido per il 36esimo turno di questo campionato. I rossoneri dovranno rispondere al successo dell'Inter che, grazie ai tre punti guadagnati contro l'Empoli, hanno sorpassato i rossoneri.