LIVE MN - Verso Verona-Milan, Pioli pronto a riproporre l'undici anti-Chelsea

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Rafael Leao; Giroud. All.: Pioli.

14.02 - La partita sarà affidata a Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, e al quarto uomo Marchetti, con i due assistenti Bresmes e Vecchi che completeranno la squadra arbitrale. In sala VAR ci saranno Mazzoleni e, ad assisterlo, Paganessi.

13.46 - Contro il Verona Stefano Pioli raggiungerà quota 150 panchine rossonere tra tutte le competizioni, diventando così l'ottavo allenatore della nostra storia a tagliare tale traguardo. Il bilancio è finora di 84 vittorie, 37 pareggi e 28 sconfitte.

13.30 - Pioli non recupera nessuno per la trasferta in terra veneta: Ibrahimovic, Florenzi, Calabria e Saelemaekers si vedranno solo nel 2023, mentre Maignan, Kjaer e De Ketelaere dovrebbero rientrare sabato contro il Monza. In campo, dunque, ci andrà la stessa formazione schierata mercoledì contro il Chelsea.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Verona-Milan, match valido per la decima giornata di Serie A. Dopo la vittoria interna contro la Juventus nello scorso turno e la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, i rossoneri vogliono voltare pagina contro gli uomini del neo-arrivato Bocchetti e dimenticare l'amara notte europea. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale!