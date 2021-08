LIVE MN - WCL, Zurigo-Milan (0-1) - Rete di Giacinti! E' suo il primo gol della storia delle rossonere in Champions

39' Retropassaggio suicida di Agard, che serve Therchou. Arnadottir riesce a intercettare il pallone e guadagna una rimessa.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! Thomas serve Andersen, cross di prima intenzione per Giacinti che, a pochi passi dall porta, non sbaglia e realizza il primo storico gol del Milan Femminile in Champions League!

30' Cross di Agard per Thomas, ma il colpo di testa termina fuori.

29' TRAVERSA MILAN! Punizione magistrale di Boquete, ma la palla si stampa in pieno sul legno. Rossonere sempre più vicine al vantaggio.

26' Boquete tra le migliori in campo in questo primo tempo. Svizzere che devono ancora trovare un modo per arginarla.

21' Occasione per lo Zurigo. Rimpallo fortunoso con Humm, ma Giuliani è attenta e smanaccia via il pallone.

16' OCCASIONE MILAN! Adami trova Giacinti in profondità, che a tu per tu con Peng prova il pallonetto di prima intenzione, ma la palla termina tra le braccia dell'estrama difensore dello Zurigo.

11' Il primo corner del match è per le rossonere: lo Zurigo libera l'area di rigore.

6' E' il Milan a fare la gara in questo inizio di match.

2' Subito prima occasione per il Milan: discesa sulla destra di Thomas, entra in area, serve Boquete sul dischetto del rigore, ma la conclusione della spagnola è troppo debole.

1' Inizia il match! Primo pallone per le rossonere.

Formazioni ufficiali:

ZURIGO (4-4-2): Peng; Megroz, Kiwic, Stierli, Fischer; Dubs, Vatterlain, Moser, Plubel, Therchou, Humm. Allenatore: Grinks. A disposizione: Bruderer, Benz, O'Neil, Flury, Moser, Riesen, Wulff, Regazzoni, Enz, Heeb, Andrade, Matushita.

MILAN FEMMINILE (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Agard; Andersen, Jane, Adami, Bergamaschi ; Vero; Thomas, Giacinti. A disposizione: Korenciova, Rizza, Kirchstein, Codina, Tucceri, Longo, Grimshaw, Stapelfeldt, Miotto. Allenatore: Ganz

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Letzigrund Staduin di Zirugo. Alle 20.00 ci sarà il fischio d'inizio della prima uscita stagionale ufficiale delle rossonere: il Milan Femminile di Maurizio Ganz esordirà nella massima competizione europea contro lo Zurigo, sfida valida per la semifinale del primo turno della UEFA Women's Champions League 2021/22. In caso di vittoria le rossonere di Ganz affronteranno le tedesche dell'Hoffenheim, le quali hanno battuto il Valur 1-0 nell'altra semifinale grazie ad una rete di Nicole Billa .