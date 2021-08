LIVE MN - WCL, Zurigo-Milan (1-2) - Vittoria all'esordio in Champions nel segno di Giacinti!

Grazie alla doppietta di Valentina Giacinti, il Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz vince contro lo Zurigo all'esordio nella Champions League femminile. La gara si apre con diverse occasioni importanti per le rossonere, che alla mezzora di gioco trovano la rete del vantaggio. Dopo un inizio di ripresa equlibrato, lo Zurigo trova il pareggio al primo tiro pericolo. Ed è proprio Valentina Giacinti, al minuto 82, a realizzare la rete della vittoria. Un successo importantissimo per le rossonere, che ora affronteranno le tedesche dell'Hoffenheim, le quali hanno battuto il Valur 1-0 nell'altra semifinale grazie ad una rete di Nicole Billa.

97' FINITA!! Il Milan vince 2-1 ed espugna lo Letzigrund Staduin di Zirugo!

96' Cartellino giallo per Bergamaschi.

92' Terzo cambio nel Milan: fuori Adami, dentro Tucceri Cimini.

90' 5 minuti di recupero.

85' Cambio nel Milan: esce una magnifica Boquete, al suo posto dentro Stapelfeldt. Cambio anche nello Zurigo: dentro Wulff, fuori Megroz.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL!!! Azione spettacolare delle rossonere: scambio tra Grimshaw e Boquete sulla trequarti avversaria, palla che arriva a Giacinti e con il sinistro non sbaglia! Doppietta per la numero 9 rossonera e 2-1 per il Milan!

79' Primo cartellino giallo per le rossonere: ammonita capitan Giacinti.

76' ALTRA OCCASIONE MILAN! Corner per le rossonere che arriva sui piedi Arnadottir, pallone che termina sulla testa di Agard e Peng, con un rilfesso incredibile, riesce a non subire gol.

75' Cambio nello Zurigo: dentro Moser e Andrade, fuori Moser e Piuvel

73' Cartellino giallo per Megroz.

73' Cambio nel Milan: fuori Jane, dentro Grimshaw.

70' Lampo di Bergamaschi sulla destra, rientra e prova il tiro: conclusione alta.

68' Gol dello Zurigo! Agard allontana il pallone al limite dell'area dov'e posizionata Megroz che, con un tiro al volo spettacolare, realizza la rete del pareggio.

65' Doppio cambio nello Zurigo: dentro Regazzoni e Riesen, fuori Fischer e Dubs

61' SECONDO LEGNO! Cros di Arnadottir dalla sinistra, Giacinti anticipa tutti e di prima colpisce in pieno l'incrocio dei pali! Rossonere vicinissime al raddoppio!

59' Risponde il Milan: Boquete illumina, ma la conclusione di Andersen termina alta sopra la traversa.

56' Uscita miracolosa di Giuliani, che sradica il pallone dai piedi di Humm.

52' OCCASIONISSIMA MILAN! Rossonere vicino al raddoppio! Invenzione di Boquete per Thomas, che entra in area e lascia partire il tiro: miracolo di Peng.

48' Primo giallo della gara per Humm.

45' Inizia la ripresa. Nessun cambio tra le formazioni.

Quarantacinque minuti giocati in maniera pressochè perfetta dalle rossonere: tanta intensità e pochi errori nelle giocate offensive, che portano il Milan ad essere in vantaggio grazie al gol di Valentina Giacinti. L'attaccante ha messo così la firma sul primo gol in Champions League femminile nella storia del club rossonero. Da segnalare anche, sullo 0-0, una traversa di Vero Boquete, fin qui la migliore in campo.

45' 1-0! Finisce così il primo tempo!

44' Ci prova lo Zurigo con Vatterlain, ma il diagonale termina fuori di molto.

39' Retropassaggio suicida di Agard, che serve Therchou. Arnadottir riesce a intercettare il pallone e guadagna una rimessa.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! Thomas serve Andersen, cross di prima intenzione per Giacinti che, a pochi passi dall porta, non sbaglia e realizza il primo storico gol del Milan Femminile in Champions League!

30' Cross di Agard per Thomas, ma il colpo di testa termina fuori.

29' TRAVERSA MILAN! Punizione magistrale di Boquete, ma la palla si stampa in pieno sul legno. Rossonere sempre più vicine al vantaggio.

26' Boquete tra le migliori in campo in questo primo tempo. Svizzere che devono ancora trovare un modo per arginarla.

21' Occasione per lo Zurigo. Rimpallo fortunoso con Humm, ma Giuliani è attenta e smanaccia via il pallone.

16' OCCASIONE MILAN! Adami trova Giacinti in profondità, che a tu per tu con Peng prova il pallonetto di prima intenzione, ma la palla termina tra le braccia dell'estrama difensore dello Zurigo.

11' Il primo corner del match è per le rossonere: lo Zurigo libera l'area di rigore.

6' E' il Milan a fare la gara in questo inizio di match.

2' Subito prima occasione per il Milan: discesa sulla destra di Thomas, entra in area, serve Boquete sul dischetto del rigore, ma la conclusione della spagnola è troppo debole.

1' Inizia il match! Primo pallone per le rossonere.

Formazioni ufficiali:

ZURIGO (4-4-2): Peng; Megroz, Kiwic, Stierli, Fischer; Dubs, Vatterlain, Moser, Plubel, Therchou, Humm. Allenatore: Grinks. A disposizione: Bruderer, Benz, O'Neil, Flury, Moser, Riesen, Wulff, Regazzoni, Enz, Heeb, Andrade, Matushita.

MILAN FEMMINILE (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Agard; Andersen, Jane, Adami, Bergamaschi ; Vero; Thomas, Giacinti. A disposizione: Korenciova, Rizza, Kirchstein, Codina, Tucceri, Longo, Grimshaw, Stapelfeldt, Miotto. Allenatore: Ganz

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Letzigrund Staduin di Zirugo. Alle 20.00 ci sarà il fischio d'inizio della prima uscita stagionale ufficiale delle rossonere: il Milan Femminile di Maurizio Ganz esordirà nella massima competizione europea contro lo Zurigo, sfida valida per la semifinale del primo turno della UEFA Women's Champions League 2021/22. In caso di vittoria le rossonere di Ganz affronteranno le tedesche dell'Hoffenheim, le quali hanno battuto il Valur 1-0 nell'altra semifinale grazie ad una rete di Nicole Billa .