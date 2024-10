live mn Youth League, Leverkusen-Milan (3-1): fine partita. Il Milan, pur impreciso, viene sconfitto immeritatamente

FINE PARTITA - Sconfitta nella seconda giornata di Youth League per il Milan Primavera. I rossoneri perdono 3-1 contro il Bayer Leverkusen una partita che la squadra di Guidi avrebbe quantomento meritato di pareggiare. I giovani rossoneri pagano una partenza distratta nel primo tempo e soprattutto molta imprecisione nel corso della partita: tantissime occasioni create per un tempo e mezzo ma solamente una sfruttata da Bonomi al 70esimo che aveva riacceso le speranze rossonere. Nel finale arriva il gol di Stepanov che mette il sigillo sul 3-1: quattro conclusioni in porta per i tedeschi che nel secondo tempo sono stati tutti rintanati nella loro trequarti. Ora i rossoneri devono prendere il buono specialmente dal gioco e lavorare su ciò che è mancato, la cattiveria sotto porta.

95' GOL LEVERKUSEN. Il Milan è tutto sbilanciato in avanti e subisce il contropiede in campo aperto: Petak appena entrato guida la ripartenza e suggerisce per Stepanov che questa volta non sbaglia. 3-1 e titoli di coda

93' Due cambi finali per il Bayer: entrano Petak e Kister, escono Culbreath e Buono

92' OCCASIONE SCOTTI! Grande imbucata per Scotti che da posizione defilata chiude gli occhi e calcia: Schlich non trattiene ma la difesa riesce a spazzare...

90' Cinque minuti di recupero

88' SALVATAGGIO CLAMOROSO DI SALA! Contropiede del Leverkusen che trova il Milan tutto sbilanciato: il pallone arriva a Stepanov che ha tutto il tempo per calciare ma trova sulla linea l'eroica opposizione di Emanuele Sala. Poi Mensah calcia in cielo clamorosamente. Milan ancora vivo

84' Ossola prova l'azione personale e conclude con un diagonale: nessuna difficoltà per il portiere

82' MIRACOLO DEL PORTIERE DEL BAYER! Grande azione sulla destra, nonostante un uomo in meno, la palla arriva a Scotti che calcia forte verso la porta ma Schlich salva alla grande in angolo. Il Milan ci crede! E rientra in campo Parmiggiani

81' Ora c'è Parmiggiani a terra: problemi alla spalla che sembra essere uscita. Il Milan è senza cambi, momentaneamente in dieci

80' Non ce la fa Bakoune che deve abbandonare il camo: entra Grilli. Cambio anche per il Bayer: esce Alajbegovic ed entra J. Mensah

78' Problemi per Bakoune che si ferma a terra: il terzino denuncia un problema agli occhi

75' Ammonito Onyeka, primo giallo della gara

71' GOL DEL MILAAAAAN!!!! Eroraccio di Raterink che spalanca la strada a Bonomi che si presenta davanti al portiere del Leverkusen e non può sbagliare. I rossoneri sono in partita, meritatamente! Gol del migliore in campo!

70' Si rivede il Bayer dopo tempo: punizione pericolosa battuta dai tedeschi con il pallone che balla davanti a Pittarella ma viene allontanata.

68' Esce Liberali, entra Ossola: quarto cambio

65' Altra conclusione del Milan centrale, questa volta ad opera di Magni che si era incuneato. Tante le occasioni per il Milan adesso che almeno un gol lo meriterebbe, se non di più...

58' Doppio cambio per il Milan: entrano Perin e Scotti, escono Stalmach e Sia. Nel Leverkusen entra l'italiano Natali ed esce N. Mensah

57' Il Milan ora si presenta con regolarità in area tedesca. Bella imbucata di Sala per Bonomi che prova il diagonale: altra parata del portiere del Leverkusen

55' Si accende Liberali! Finalmente il numero 10 rossonero entra in partita: disorienta due difensori e prova a piazzaral con il destro. Tiro angolato ma non potente: il portiere ci arriva

53' SIA SI MANGIA UN ALTRO GOL! Incredibile occasione non sfruttata da Diego Sia che si mangia un altro gol dopo quello di qualche minuto fa. Bella palla radente di Bakoune in mezzo all'area dove tutto solo Sia ha la possibilità di battere a rete ma calcia fuori... Tante occasioni sprecate dai rossoneri!

49' OCCASIONISSIME PER IL MILAN! Tre grandi possibilità per i rossoneri per accorciare le distanze. La più grossa è la prima per Diego Sia imbucato bene da Bonomi: l'attaccante rossonero a tu per tu con il portiere avversario lo colpisce in pieno. Sugli sviluppi ci provano sia Magni che Bonomi ma non inquadrano lo specchio

46' Subito bella occasione per Stalmach! Azione ottima di Magni sulla sinistra che arriva al cross: il capitano polacco del Milan si inserisce bene ma spreca da buona posizione

45' Si riparte! Sostituito Ibrahimovic, rimpiazzato da Comotto

FINE PRIMO TEMPO - Primo tempo amaro per il Milan Primavera che paga un avvio distratto: il Leverkusen va in vantaggio dopo cinque minuti con Onyeka. I rossoneri con i minuti guadagnano campo ma non riescono a trovare spazi tra le maglie strette e ordinate del Bayer: arrivano comunque due occasioni da fuori con Sia e Bonomi che, però, non centrano la porta. Poi poco prima del minuto 40 la retroguardia di Guidi viene colta alla sprovvista e punti dal raddoppio di Alajbegovic. Nella ripresa si cercherà l’impresa dei recuperare il doppio svantaggio contro una squadra ben messa in campo e cinica. 2-0 Leverkusen all’intervallo.

45' Due minuti di recupero

45' Ci riprova il Milan che riesce per una volta a superare la prima linea di pressione tedesca: c'è spazio per Sia, il cui tiro è rimpallato daun difensore. La sfera finisce a Magni che ci prova a sua volta: il tiro è forte ma centrale e facile preda del portiere del Leverkusen

39' GOL LEVERKUSEN. Alla seconda conclusione della partita in porta, il Bayer trova il raddoppio: a segno il numero 10 Alajbegovic. Presa in controtempo la difesa rossonera che lascia troppo spazio sulla destra Raterink che ha tutto il tempo di trovare il suo compagno tutto solo in mezzo all'area e che calcia in rete senza problemi

32' BONOMI SFIORA IL GOL! La più grande chance del Milan di questo primo tempo capita ancora tra i piedi di Bonomi, il migliore dei rossoneri. Il numero 30 si accentra sul piede sinistro, non il suo, e fa partire un gran tiro che sfiora l'incrocio dei pali!

28' Il Milan tiene il possesso ma non trova linee di passaggio pulite: il Bayer è molto ordinato e sa ripartire con pericolosità e velocità

21' Si rivedono i padroni di casa: il Milan allontana il pericolo ma la palla finisce tra i piedi di Mensah che ci prova da fuori e guadagna un angolo dopo una deviazione

15' CRESCE IL MILAN! Bella azione dei rossoneri che porta alla conclusione Sia che però spara alto da buona posizione. Avevano combinato benissimo Ibrahimovic e Stalmach.

12' Ancora Milan, che cresce. Magni si accende sulla sinistra e crossa in mezzo per Ibrahimovic che gira di testa: buon tempismo ma conclusion centrale e di facile lettura per il portiere del Bayer

10' Prova a reagire il Milan con il solito Bonomi che ci prova con il destro da fuori: palla a lato

6' GOL LEVERKUSEN. Grandissima rete dei padroni di casa con Onyeka, stella della squadra tedesca. Il pressing alto del Bayer porta i suoi frutti e il trequartista vede la luce dal limite dell'area: Onyeka fa partire un gran sinistro imparabile per Pittarella. Partenza in salita per il Diavolo

2' Il Milan parte subito aggressivo con Bonomi già pimpante sulla destra. Il suo cross però è controllato dalla difesa dopo un paio di rimpalli al limite dell'area

1' Si comincia!

--------

- Questa la squadra arbitrale:

ARBITRO

Andreas Argyrou (CYP)

ASSISTENTI

Stefanos Anastasiou (CYP) - Marios Stylianou (CYP)

IV UOMO

Nico Fuchs (GER)

- Queste le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Milan, Youth League:

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Schlich; Raterink, Pohl, Ndi, Hawighorst; N.Mensah, Buono; Culbreath, Onyeka, Alajbegovic; Stepanov. A disp.: Schrief, Petrenko, Gernhardt, Natali, Eichie, Kister, Domnic, J.Mensah, Petak. All. Runge Coral

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Magni; Liberali, Sala, Stalmach; Bonomi, Sia, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Grilli, Frugnoli, Ossola, Colombo, Comotto, Scotti. All. Guidi

-----------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Un saluto da Leverkusen dove tra pochi minuti il Milan Primavera allenato da Federico Guidi affronterà il Bayer Leverkusen in occasione della seconda giornata della UEFA Youth League. I rossoneri sono reduci da un pareggio a reti bianche contro il Liverpool, rimasto stretto al Diavolo; i tedeschi hanno vinto contro il Feyenoord per 2-1 in Olanda. Seguite la partita, azione dopo azione, con il live testuale di MilanNews.it.