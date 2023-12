live mn - Youth League, Newcastle-Milan (3-1): sconfitta ininfluente per i rossoneri che erano già qualificati agli ottavi

- La Primavera del Milan chiude la fase a gironi di Youth League con una sconfitta in casa del Newcastle per 3-1. In vantaggio dopo 8' con Liberali, i giovani rossoneri si sono fatti rimontare e superare nella ripresa degli inglesi che hanno segnato tre gol. Si tratta comunque di una sconfitta ininfluente ai fini della classifica per la squadra di Ignazio Abate che aveva già strappato il pass per gli ottavi della competizione con una giornata di anticipo.

95' Fine della partita.

92' Bel cross dalla sinistra per Sia che anticipa gli avversari con un colpo di testa in tuffo, pallone a lato.

90' Cinque minuti di recupero.

87' Cambio nel Newcastle: esce Parkinson, entra Crossley.

84' Ammonito Comotto.

83' Martinazzi tocca in per Sia che da posizione defilata calcia con il sinistro, Junusz alza il pallone sopra la traversa.

80' Cross dalla destra di Bakoune per Cuenca e salta pù in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

74' Martinazzi, entrato da poco in campo, calcia dalla distanza, palla che tocca la parte alta della traversa.

73' TERZO GOL DEL NEWCASTLE!!! Il neo entrato Neave va via sul lato destro dell'area di rigore e mette dentro per Parkinson che da due passi mette dentro a porta vuota.

72' Cuenca prova il sinistro da fuori area, ma non colpisce bene e la palla finisce tra le braccia del portiere del Newcastle.

70' Ultimi due cambi di Abate: escono Camarda e Bonomi, dentro Martinazzi e Sia.

69' Sostituzione nel Newcastle: fuori Emerson, dentro Neave.

63' Guizzo di Camarda che prova il destro da fuori, Janusz blocca in due tempi.

59' Doppio cambio nel Milan: fuori Jimenez e Zeroli, dentro Perera e Cuenca.

58' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross sul secondo palo, Janusz rspinge con i pugni.

56' Giallo per Parmiggiani.

55' GOL DEL NEWCASTLE!!! Gli inglesi ribaltano il risultano con Heffernan, ex della gara, che batte Bartoccioni con un bel destro dall'interno dell'area di rigore rossonera.

51' PAREGGIO DEL NEWCASTLE!!! Errore in uscita su corner di Bartoccioni, ne approfitta Hernes che mette dentro a porta vuota.

47' Subito una grande chance per il Milan per andare sul 2-0: errore difensivo del Newcastle, Camarda si invola verso la porta avversaria e prova il destro, Janusz respinge con i piedi.

45' Al via la ripresa!

- Primo cambio di Abate durante l'intervallo: esce Stalmach, al suo posto dentro Comotto.

- Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 contro il Newcastle nell'ultima gara della fase a gironi di Youth League: per ora decide un gol dopo 8' di Liberali, favorito da una papera del portiere avversario che non è riuscito a trattenere il pallone.Gli inglesi hanno creato qualche potenziale occasione solo su calcio piazzata, per il resto i ragazzi di Abate sono in pieno controllo del match.

47' Fine primo tempo.

46' Punizione per il Milan dalla destra: cross in area, Heffernan libera di testa.

45' Due minuti di recupero.

45' Ammonito anche Charlton per un brutto fallo su Liberali.

44' Giallo per Stalmach.

41' Bonomi allarga a destra per Liberali che punta e salta un avversario e mette il pallone in area, ma il suo cross è troppo sul portiere avversario che blocca.

37' Ripartenza rossonera con Bonomi che si accentra dalla sinistra e prova il destro incrociato dal limite dell'area, pallone a lato.

28' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i padroni di casa, la palla arriva sui piedi di Emerson che prova la conclusione con il sinistro, Bartoccioni blocca a terra senza problemi.

23' Nuova chance da calcio piazzato per gli inglesi: cross in area, Bartoccioni sbaglia l'uscita e si fa anticipare da Heffernan, ma per fortuna il suo colpo di testa finisce fuori.

15' Calcio di punizione per il Newcastle da buona posizione: Charlton prova il tiro sopra la barriera, pallone fuori non di molto.

8' GOOOOOOLLLLLLLL!!! LIBERALIIIII!!! Milan subito avanti con Liberali che rientra dalla destra e calcia con il sinistro, papera di Janusz che non riesce a bloccare il pallone che si insacca in rete.

3' Subito un problema fisico per un giocatore del Newcastle che è costretto a lasciare il campo: esce Thompson, entra Shahar.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Newcastle.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti alla diretta testuale dell'ultimo match della fase a gironi di Youth League della Primavera del Milan che sarà impegnata sul campo del Newcastle. Si tratta di una gara ininfluente ai fin della classifica per i giovani rossoneri che, con l'ultima vittoria contro il Dortmund, si sono già assicurati la prima posizione nel girone che significa qualificazione diretta agli ottavi, senza passare dai playoff. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della partita!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

NEWCASTLE: Janusz, Thompson, Hefferman, McArthur, Charlton, Hernes, Bailey, Sanusi, Huntley, Emerson, Parkinson. All. Dawson.

MILAN: Bartoccioni, Bakoune, Parmiggiani, Tezzele, Jimenez, Sala, Stalmach, Zeroli, Liberali, Camarda, Bonomi. All. Abate.