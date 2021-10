LIVE MN - Youth League, Porto-Milan (3-1) - Brutta sconfitta, rossoneri con un piede fuori dalla competizione

Brutta sconfitta per il Milan di mister Giunti, che dopo la terza giornata dei gironi di Youth League rimane a quota un punto. Il match si apre a fine primo tempo, con Sousa che trafigge Psefits e porta in vantaggio il Porto. A inizio ripresa, la squadra di Tavares raddoppia con Candè, migliore in campo per i portoghesi. Il Milan riapre il match con Roback, ma il Porto chiude la partita nei minuti di recupero finali con la rete di Dabo.

96' Triplice fischio, tra Porto e Milan finisce 3-1 per i portoghesi.

93' Gol del Porto. Il Milan non riesce a cacciare via la minaccia, Dabo ne approfitta e a tu per tu con Pseftis realizza la rete del 3-1.

92' Punizione al limite dell'area per il Milan. Gala prova un cross, ma la palla esce fuori.

90' Sei minuti di recupero.

84' Ammonito anche Roback.

81' CLAMOROSO ROSSI! Giocata di Kerkez a liberare Bozzolan, cross di prima intenzione in mezzo all'area e Rossi, tutto solo con la porta spalancata, non incorna e sbaglia così il gol del 2-2. Incredibile.

80' Cambio nel Milan: dentro Bozzolan e Polenghi, fuori Chaka Traore e Foglio.

72' Occasione Porto. Altra grandissima azione di Candè, che porta a spasso Makengo e si presenta davanti a Pseftis. Il portiere rossonero, però, copre bene lo specchio della porta ed evita il gol.

65' GOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOL! Cross di Traorè per Roback, che per segnare ha bisogno di due tentativi: il primo viene respinto in modo maldestro da parte di Cardoso, il secondo è un tap-in facile che entra in porta. Il Milan riapre il match.

59' Doppio cambio nel Milan: fuori Robotti e Obaretin, dentro Robotti e Makengo.

57' Ora il Milan prova ad alzare il pressing, ma con scarsi risultati.

49' Cambio nel Milan: fuori El Hilali, dentro Rossi.

48' Giallo anche per Foglio.

46' Raddoppio Porto. Azione personale di Candè che punta Coubis, lo salta e fa partite il destro a giro che termina all'angolino. Colpevole Pseftis che legge male la traiettoria del pallone. 2-0.

45' Inizia il secondo tempo.

Un buon primo tempo dei rossoneri non basta per mantenere la propria porta inviolata. A pochi minuti dallo scadere del primo tempo, il Porto trova il vantaggio con una bella azione portata avanti da Meireles e Sousa, con il secondo che non sbaglia e realizza l'1-0. I rossoneri alla mezz'ora di gioca trovano una traversa su punzione da parte di Chaka Traore, ma questa rimane l'unica occasione del Milan nei primi quarantacinque minuti.

48' Ammonito anche Chaka Traore. Terzo giallo per i rossoneri.

46' Giallo per Robotti.

45' Tre minuti di recupero.

43' Gol del Porto. Miereles trova Sousa, che brucia in velocità Obaretin e incrocia il tiro. Pseftis non può nulla. 1-0.

35' Conclusione di Abreu da lontano: Pseftis blocca.

33' Occasione Porto. La squadra portghese sfutta la velocità di Candè, che punta Coubis, lo salta e mette in mezzo un pallone interessante. Boaitey arriva sulla sfera ma spara altissimo.

32' TRAVERSA DI TRAORE! L'esterno rossonero calcia una punizione perfetta che viene fermata dalla traversa. Rossoneri vicinissimi al gol.

31' Grande sgaloppata di Kerkez sulla sinista e, per provare a fermarlo, Folha commette un fallo che regala un'ottima occasione ai rossoneri dalla sinistra.

29' Brutto fallo di Meireles su Bosisio: ammonito.

28' Partita combattuta tra le due squadre.

23' Il Milan inizia a spingere, soprattutto sul binario Kerkez-El Hilali.

15' Ancora il Porto! Conclusione di Macedo da lontanissimo, ma la sfera termina sul fondo.

14' Ci prova Sousa dal limite dell'area di rigore: palla fuori.

13' Primo giallo del match per Obaretin.

11' Azione ben costruita del Porto che manda al cross Pinheiro, ma il traversone termina direttamente fuori.

9' Obaretin perde un pallone sanguinoso in area di rigore, Meireles ne approfitta e lascia partire il tiro che viene deviato in corner.

5' Chaka Traore prova l'azione singolare, ma la difese dei portoghesi è schierata e recupera palla.

1' L'arbitro fischia l'inizio, si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Porto-Milan, match valido per la terza giornata dei giorni di Youth League. I rossoneri di mister Giunti sono attualmente a quota un punto in classifica, ottenuto nel pareggio contro l'Atletico Madrid. Sarà sicuramente una gara decisiva per le sorti di entrambe le squadre. Come sempre, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

PORTO (4-3-2-1): Cardoso, Macedo, Vinhas, Pinheiro, Folha, Boaitey, Bràs, Abreu, Sousa, Meireles, Candè. Allenatore: Tavares. A disposizione: Machado, Carvalho, Fernandes, Assuncao, Antunes, Monteiro, Dabo.

MILAN (4-3-3): Pseftis, Coubis, Bosisio, Obaretin, Kerkez, Robotti, Foglio, Gala, Traorè, Roback, El Hilali. Allenatore: Giunti. A disposizione: Nava, Polenghi, Makengo, Bright, Rossi, Alesi, Bozzolan.